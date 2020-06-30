В Адыгее собираются обеспечить квартирами 98 детей-сирот в 2020 году

Адыгея

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В Адыгее в 2020 году направят 115 млн рублей для покупки жилья детям-сиротам

На обеспечение детей-сирот выделили 100 млн рублей из республиканского бюджета и еще 15 млн — из федерального. На эту сумму планируют обеспечить квартирами 98 человек.

«Мы понимаем меру социальной ответственности власти региона перед такими детьми. За последние несколько лет нам удалось во многом снизить напряженность в вопросе обеспечения их жильем. И мы продолжим выполнять свои обязательства», — сказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

В пресс-службе главы 30 июня уточнили, что работа по обеспечению жильем детей, оказавшихся без семьи, ведется в республике планомерно. Как рассказывали Юга.ру, в 2019 году власти Адыгеи обеспечили жильем около 115 детей-сирот, в 2018 году обладателями собственных квартир стали 97 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Дети-сироты Мурат Кумпилов

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