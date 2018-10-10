В Адыгее более 130 детей-сирот обеспечат жильем в 2018 году

Адыгея

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В Адыгее обеспечат квартирами 131 человека из числа детей-сирот, у которых наступило право на получение жилья

На эти цели выделят 113 млн рублей, из них 100 млн рублей — из республиканского бюджета, 13 млн рублей — из федерального. 

«Мы должны принять все необходимые меры, чтобы программа по обеспечению детей — сирот была выполнена. При этом все средства должны быть эффективно освоены», — сказал глава республики.

По данным минстроя Республики Адыгеи, 45 детей уже получили жилье. Его приобретают на вторичном рынке и у застройщиков. Сейчас проводят аукционы на приобретение помещений для удовлетворения всех заявок на 2018 год.

Число детей-сирот, у которых наступает право приобретения жилья, постоянно меняется. В начале года их было 329 человек. Всех их постепенно в 2019 году обеспечат жильем, добавили в министерстве.

Как сообщали Юга.ру, в Адыгее в 2017 году увеличили финансирование программы по обеспечению жильем детей-сирот. 

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