Краснодарский край попал в топ-5 по числу объявлений о продаже квартир

Сбербанк на основе данных сервиса поиска и покупки жилья «ДомКлик» запустил бесплатный информационный проект «Открытые данные»

В нем отображается актуальная статистика по рынку недвижимости и ипотеки в РФ. Об этом в пресс-службе банка сообщили 9 сентября. По итогам месяца в топ-5 регионов РФ по числу активных объявлений о продаже жилья вошли Краснодарский край (130 тыс. объявлений) и Ростовская область (65 тыс.).

«Сбербанк — основной финансовый партнер рынка ипотечного кредитования ЮФО и Северного Кавказа. В среднем, в августе банк ежедневно выдавал ипотечных кредитов на сумму более 700 млн рублей. Фактически это каждая вторая ипотека в южных регионах. По итогам прошедшего месяца доля жилых объектов в 11 регионах обслуживания Юго-Западного Сбербанка составляет более 20% от всероссийского показателя на ДомКлик. Это или свыше 246 тыс. объектов. Причем, около 196 тыс. позиций размещены в двух крупнейших южных регионах — Краснодарском крае и Ростовской области», — отметила заместитель Председателя Юго-Западного Сбербанка Лариса Безделева. Весь рейтинг ТОП-5 по скорости экспозиции жилья на «ДомКлик» заняли регионы обслуживания Юго-Западного Сбербанка. В Ингушетии в среднем продают жилье на вторичном рынке за 7 дней и 8 часов. Это лучший показатель в РФ. Следом расположились республики Карачаево-Черкеcия, Кабардино-Балкария, Дагестан и Ставропольский край.

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На пятой позиции в общероссийском рейтинге по стоимости квадратного метра жилья от застройщиков разместилась Адыгея с показателем в 40 189 рублей. Самыми доступными по средней стоимости квадратного метра жилья на вторичном рынке среди регионов обслуживания Юго-Западного Сбербанка стали Ингушетия с показателем в 30 492 рубля и Калмыкия с ценой в 38 125 рублей. «Доля ипотеки Сбербанка составляет более 50%, что позволяет нам анализировать информацию о значительной части процессов, происходящих на рынке недвижимости и ипотеки в РФ. С запуском проекта эти данные становятся прозрачными и доступными всем желающим. Отмечу, что вся информация, доступная в новом сервисе, абсолютно бесплатна для пользователей. Мы считаем, что кроме наших клиентов, она будет полезна и профессиональному сообществу на рынке недвижимости, и средствам массовой информации», — сказал директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.

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