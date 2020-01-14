По данным Банка России, средневзвешенная ставка по жилищным кредитам в Краснодарском крае по итогам ноября составила 9,27% годовых. Это прямое следствие снижения ключевой ставки ЦБ (что происходило пять раз с начала 2019 года). В декабре 2019-го она составила 6,25%. Чтобы следовать тенденции, банки начали пересматривать политику выдачи жилищных кредитов и также снижать ставки. Юга.ру рассказывают, какие условия по ипотеке предлагает Совкомбанк в Краснодарском крае, где самые выгодные ставки и всегда ли нужен первоначальный взнос.

Какая ставка? Совкомбанк изменил условия сразу по нескольким программам. Теперь базовая ставка по ипотеке в регионе составляет 8,69% годовых при первоначальном взносе от 10%. На такую ставку могут рассчитывать и те, кто планирует купить квартиру в новостройке, и те, кто собирается приобрести ее на вторичном рынке, — условия для всех покупателей практически равны. Сумма кредита может составлять от 300 тыс. до 200 млн рублей (30 млн — для вторички), а срок — от 2 до 30 лет (от 1 до 20 лет — для вторички). Новые условия по кредиту банк предлагает и на покупку дома с земельным участком. Базовая ставка по нему начинается от 13,9% годовых, а сумма — от 300 тыс. до 30 млн рублей. Срок кредита — от 1 года до 20 лет.

Ипотечные программы Совкомбанка:



«Недвижимость на вторичном рынке»

Базовая ставка: от 8,69%

Сумма: от 0,3 до 30 млн рублей

Срок: от 1 до 20 лет

Первоначальный взнос: от 10%



«Новостройка»

Базовая ставка: от 8,69%

Сумма: от 0,3 до 200 млн рублей

Срок: от 2 до 30 лет

Первоначальный взнос: от 10%



«Покупка дома с земельным участком»

Базовая ставка: от 13,9%

Сумма: от 0,3 до 30 млн рублей

Срок: от 1 до 20 лет

Первоначальный взнос: от 40%

Эльвира Набиуллина, глава Банка России:



— Что касается темпов развития ипотеки, они действительно высокие, высокими будут оставаться, на наш взгляд. Потенциал роста ипотеки есть. Последние данные по ставке по ипотеке — 9,4%. Если говорить формально — это исторически низкий уровень. Это данные ноября, в декабре, думаем, ставка будет еще ниже, и видим потенциал снижения ставки до 7-8%. Сейчас темпы роста ипотеки — 17%, на следующий год мы ожидаем около 20%, — рассказала Набиуллина на пресс-конференции 13 декабря.

Когда не нужен первоначальный взнос? Обычно первоначальный взнос составляет 10-30% стоимости квартиры. Найти жилищный кредит без него — большая редкость и, бесспорно, удача, если денег на него не хватает или есть планы потратить их на обустройство новой квартиры. В Совкомбанке кредит без первоначального взноса можно получить для покупки жилья на вторичном рынке по ставке от 11,4% годовых на срок от 1 до 20 лет. Размер кредита — от 300 тыс. до 30 млн рублей. «Жилье без первоначального взноса»

Базовая ставка: от 11,4%

Сумма: от 0,3 до 30 млн рублей

Срок: от 1 до 20 лет

Первоначальный взнос: 0%

Сергей Хотимский первый заместитель председателя правления Совкомбанка

— Выдавая кредит, мы ориентируемся прежде всего на человека, на возможности самого заемщика. То есть клиенты с надежным материальным положением и ответственным отношением к выплатам по кредиту могут рассчитывать на минимальные ставки и выгодные условия. На сегодняшний день соотношение цены квадратного метра к стоимости ипотечного кредита находится на оптимальном уровне для решения клиентами своих жилищных вопросов. С выбором кредитного продукта всегда помогут специалисты нашего банка.