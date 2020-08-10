Глава Гидрометцентра РФ: Бархатный сезон на курортах Черного моря в этом году продлится дольше, чем обычно

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 10 августа сообщил, что бархатный сезон на Черноморском побережье продлится до начала октября

Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что на курортах Черного моря бархатный сезон продлится минимум на десять дней дольше обычного — до начала октября.

Он объяснил, что обычно сезон завершается в середине третьей декады сентября, однако в 2020 году «на 10 дольше будет как минимум». Метеоролог также не исключил, что туристы смогут отдыхать на море до середины октября.

Продолжительный бархатный сезон связан с тем, что, благодаря летнему антициклону, нижний слой Черного моря прогрет лучше обычного, уточнил RT.

«В этом году за счет летнего антициклона солнечная энергия поступала в нижние слои, поэтому накоплена большая энергия в деятельном слое Черного моря. Это тепло будет медленно расходоваться», — объяснил Вильфанд.

По данным Северо-Кавказского гидрометцентра на 10 августа, в Темрюке, Анапе, Новороссийске и Геленджике вода в море прогрелась до 24 °C, в Ейске и Приморско-Ахтарске — до 25 °C, в Туапсе — до 26 °C, в Сочи — до 27 °C.