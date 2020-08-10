Глава Гидрометцентра РФ: Бархатный сезон на курортах Черного моря в этом году продлится дольше, чем обычно

Краснодарский край

Распечатать

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 10 августа сообщил, что бархатный сезон на Черноморском побережье продлится до начала октября

Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что на курортах Черного моря бархатный сезон продлится минимум на десять дней дольше обычного — до начала октября.

Он объяснил, что обычно сезон завершается в середине третьей декады сентября, однако в 2020 году «на 10 дольше будет как минимум». Метеоролог также не исключил, что туристы смогут отдыхать на море до середины октября.

Читайте также:

Продолжительный бархатный сезон связан с тем, что, благодаря летнему антициклону, нижний слой Черного моря прогрет лучше обычного, уточнил RT.

«В этом году за счет летнего антициклона солнечная энергия поступала в нижние слои, поэтому накоплена большая энергия в деятельном слое Черного моря. Это тепло будет медленно расходоваться», — объяснил Вильфанд.

По данным Северо-Кавказского гидрометцентра на 10 августа, в Темрюке, Анапе, Новороссийске и Геленджике вода в море прогрелась до 24 °C, в Ейске и Приморско-Ахтарске — до 25 °C, в Туапсе — до 26 °C, в Сочи — до 27 °C.

Как писали Юга.ру, ранее Вильфанд заявил, что в августе на юге России ожидается опасное ультрафиолетовое излучение.

Азовское море Курорты и туризм отдых Погода Черное море

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре ищут мужчину, который может быть причастен к исчезновению местной жительницы
В центре Краснодара произошло ДТП, есть пострадавшая
Власти Краснодара рассказали, сколько школ и детсадов откроются в 2020 году
В Сочи и Краснодаре скончались еще два больных коронавирусом
В Беларуси начались массовые беспорядки после объявления победы Лукашенко на выборах президента. Краткий разбор событий
В Санкт-Петербурге выпустили книгу о краснодарском арт-проекте «ЕДОДОЙ»

Лента новостей

Статьи

«Главный стереотип о глухих — что мы глупые и необразованные»

Автор комиксов из Краснодара Екатерина Авдейкина о жизни людей с нарушениями слуха

Статьи

«Порой стыдно как минимум три раза в неделю»

Посмотрели за вас большое интервью Вениамина Кондратьева

Статьи

Июль без пластика

Личный опыт нашего редактора

Реклама на портале