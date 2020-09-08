«Ростелеком» и Южный федеральный университет договорились о партнерстве
Директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Мордасов и ректор ЮФУ Инна Шевченко подписали соглашение о стратегическом партнерстве
Стороны планируют сотрудничать в развитии ИТ-систем, обработки данных и внедрении информационных технологий для формирования кадрового потенциала для цифровой экономики.
«Подготовка высококвалифицированных кадров для цифровой экономики страны и региона — одна из важных задач нашего университета. Интеграция цифровых компетенций в любую из специальностей помогает подготовить специалистов, готовых работать с современными технологиями, обладающих знаниями и логикой поиска инструментов для их применения. По мере развития технологий актуальность нашего сотрудничества с “Ростелекомом”, компанией, которая во многом задает цифровые тренды в масштабах страны, только растет», — прокомментировала Инна Шевченко.
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Стороны обсудили разработку совместных образовательных программ, мероприятий и подготовки аналитики для региона. В одном из проектов университет и провайдер планируют воплотить концепцию Lifelong learning для сотрудников «Ростелекома». Специалисты компании смогут получать целевые направления и обучаться по программам магистратуры ЮФУ. В свою очередь, студенты вуза будут проходить практику в «Ростелекоме».
Lifelong learning — это обучение на протяжении всей жизни, постоянное, добровольное и самомотивированное стремление к знаниям по личным или профессиональным причинам.
Физкультура и лекции онлайн:
«По сути наше взаимодействие началось задолго до официального соглашения. В прошлом году ЮФУ одним из первых поддержал идею проведения лекций из нашего цикла тем по цифровой экономике. С 15 сентября мы запускаем онлайн-курс “Цифровое образование” в новом формате, и ЮФУ — вновь среди ключевых партнеров. На данный момент в штате Ростовского филиала компании успешно работают более 160 выпускников вуза. Благодаря совместным инициативам, мы увеличим масштаб сотрудничества и существенно расширим кадровый потенциал региона», — сказал директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Мордасов.
По результатам подписанного соглашения стороны подготовят дорожную карту взаимодействия вуза с национальным цифровым провайдером.