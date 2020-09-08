«Ростелеком» и Южный федеральный университет договорились о партнерстве

«Подготовка высококвалифицированных кадров для цифровой экономики страны и региона — одна из важных задач нашего университета. Интеграция цифровых компетенций в любую из специальностей помогает подготовить специалистов, готовых работать с современными технологиями, обладающих знаниями и логикой поиска инструментов для их применения. По мере развития технологий актуальность нашего сотрудничества с “Ростелекомом”, компанией, которая во многом задает цифровые тренды в масштабах страны, только растет», — прокомментировала Инна Шевченко.

Стороны планируют сотрудничать в развитии ИТ-систем, обработки данных и внедрении информационных технологий для формирования кадрового потенциала для цифровой экономики.

Стороны обсудили разработку совместных образовательных программ, мероприятий и подготовки аналитики для региона. В одном из проектов университет и провайдер планируют воплотить концепцию Lifelong learning для сотрудников «Ростелекома». Специалисты компании смогут получать целевые направления и обучаться по программам магистратуры ЮФУ. В свою очередь, студенты вуза будут проходить практику в «Ростелекоме».

Lifelong learning — это обучение на протяжении всей жизни, постоянное, добровольное и самомотивированное стремление к знаниям по личным или профессиональным причинам.