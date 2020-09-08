На Кубани четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

В Брюховецком районе утром 8 сентября произошло смертельное ДТП с участием КамАЗа, в котором погибли четыре человека

ДТП произошло около 10:00 на 75-м км трассы Краснодар — Ейск. По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Lanos выехал на встречку и столкнулся с КАМаЗом с полуприцепом.

В результате ДТП водитель и три пассажира иномарки погибли, сообщили порталу Юга.ру в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.