Минздрав Кубани рассказал, сколько в регионе аппаратов КТ

В министерстве здравоохранения Краснодарского края рассказали о ситуации с аппаратами компьютерной томографии к началу сентября

Напомним, в конце августа порталу Юга.ру стало известно, что в краевой клинической больнице № 2 пациентам с подозрением на коронавирус перестали делать компьютерную томографию из-за того, что аппарат сгорел. После выхода новости минздрав Кубани заявил , что больным будут делать КТ в детской инфекционной больнице, которая находится неподалеку от ККБ № 2, а жители края пожаловались на сломанные аппараты КТ еще в нескольких больницах региона.

7 сентября пресс-служба краевого министерства здравоохранения ответила на запрос портала Юга.ру о том, как регион оснащен аппаратами компьютерной томографии.

По данным ведомства, больницы Кубани оборудованы 70 аппаратами КТ (28 из них — в Краснодаре) , 12 из которых были закуплены в 2020 году.

При этом из общего числа томографов исправны 66 устройств , а один из сломанных аппаратов, который находится в краевом центре, сейчас ремонтируют, для восстановления остальных аппаратов заключен договор на поставку комплектующих.

В 2020 году томографы применялись для диагностики 435 тыс. раз.