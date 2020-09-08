Минздрав Кубани рассказал, сколько в регионе аппаратов КТ
В министерстве здравоохранения Краснодарского края рассказали о ситуации с аппаратами компьютерной томографии к началу сентября
Напомним, в конце августа порталу Юга.ру стало известно, что в краевой клинической больнице № 2 пациентам с подозрением на коронавирус перестали делать компьютерную томографию из-за того, что аппарат сгорел. После выхода новости минздрав Кубани заявил, что больным будут делать КТ в детской инфекционной больнице, которая находится неподалеку от ККБ № 2, а жители края пожаловались на сломанные аппараты КТ еще в нескольких больницах региона.
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7 сентября пресс-служба краевого министерства здравоохранения ответила на запрос портала Юга.ру о том, как регион оснащен аппаратами компьютерной томографии.
По данным ведомства, больницы Кубани оборудованы 70 аппаратами КТ (28 из них — в Краснодаре), 12 из которых были закуплены в 2020 году.
При этом из общего числа томографов исправны 66 устройств, а один из сломанных аппаратов, который находится в краевом центре, сейчас ремонтируют, для восстановления остальных аппаратов заключен договор на поставку комплектующих.
В 2020 году томографы применялись для диагностики 435 тыс. раз.
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В министерстве сообщили, что регион планирует приобрести новые томографы в рамках региональных проектов «Борьба с онкологическими заболеваниями» и «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», также закупка томографов предусмотрена по программам «Модернизация первичного звена здравоохранения» и «Модернизация инфекционной службы» на 2021-2025 годы.
В начале сентября минздрав Кубани отвечал на запросы портала Юга.ру о том, сколько бригад скорой помощи работают с больными с подозрением на коронавирус, сколько врачей их лечах, как кубанские дети переносят COVID-19, а также как и по какому приоритету берут анализы на коронавирус.
По официальным данным на 7 сентября, с начала пандемии коронавирус выявили у 11 тыс. 838 жителей Краснодарского края, 194 из них скончались. При этом глава Росздравнадзора в начале сентября заявила, что больницы искажают статистику по смертности от коронавируса.
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