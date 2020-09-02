Минздрав рассказал, сколько врачей на Кубани лечат больных COVID-19

Минздрав Кубани в сентябре рассказал порталу Юга.ру, сколько врачей работают с коронавирусной инфекцией

В ответе на запрос портала Юга.ру министерство здравоохранения Краснодарского края сообщило, что с пациентами с коронавирусом работают 4 тыс. 462 медика (врачи, средний и младший персонал).

По данным ведомства, для лечения коронавируса врачей обеспечили очками, одноразовыми перчатками, респираторами, противочумными костюмами, бахилами и другими средствами индивидуальной защиты.