В Краснодаре от COVID-19 умерла 57-летняя женщина

Краснодарский край

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Оперштаб Кубани 7 сентября сообщил о том, что в Краснодаре в горбольнице № 3 умерла 57-летняя пациентка с коронавирусом

Напомним, за последние сутки на Кубани коронавирус выявили у 91 человека. Также в крае был зафиксирован один летальный случай. Как уточнили в оперштабе, в Краснодаре в городской больнице № 3 скончалась 57-летняя женщина.

Краснодарку госпитализировали в медучреждение с жалобами на высокую температуру и слабость. КТ показала у пациентки двустороннюю полисегментарную пневмонию, а анализ на COVID-19 дал положительный результат. По данным оперштаба, женщина также страдала гипертонией.

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Отметим, что региональный оперштаб не уточнил, когда именно заболела женщина и когда ее госпитализировали в медучреждение. При этом в конце августа несколько жителей региона, обратившиеся в горбольницу № 3 с подозрением на COVID-19, сообщили о неисправном аппарате КТ в учреждении.

Всего за время пандемии на Кубани от коронавируса скончались 194 человека. Журналист портала Юга.ру пообщалась с несколькими жителями края, которые переболели COVID-19 либо борются с вирусом в настоящее время. Они рассказали о симптомах болезни и о том, как в крае оказывают помощь больным с коронавирусом.

Здравоохранение Коронавирус Краснодар Медицина смерть

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