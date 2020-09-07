В Краснодаре от COVID-19 умерла 57-летняя женщина

Оперштаб Кубани 7 сентября сообщил о том, что в Краснодаре в горбольнице № 3 умерла 57-летняя пациентка с коронавирусом

Напомним, за последние сутки на Кубани коронавирус выявили у 91 человека. Также в крае был зафиксирован один летальный случай. Как уточнили в оперштабе, в Краснодаре в городской больнице № 3 скончалась 57-летняя женщина.

Краснодарку госпитализировали в медучреждение с жалобами на высокую температуру и слабость. КТ показала у пациентки двустороннюю полисегментарную пневмонию, а анализ на COVID-19 дал положительный результат. По данным оперштаба, женщина также страдала гипертонией.