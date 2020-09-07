В Адыгее открылся первый в регионе ледовый дворец

Спортивный объект площадью 3 тыс. 660 кв. метров начали строить рядом с многофункциональным спорткомплексом «Оштен» весной 2019 года. На эти цели из федерального и регионального бюджетов направили более 262 млн рублей. К лету 2020 года работы ледовая арена была готова.

В начале сентября ледовый дворец принял первых посетителей. В церемонии открытия приняли участие министр спорта России Олег Матыцин и глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

«За последние годы мы серьезно обновили спортивную инфраструктуру, стремились к тому, чтобы у жителей республики был выбор для занятий самыми разными видами спорта. Теперь благодаря программе “Спорт — норма жизни” появятся свои перспективы у профессионального хоккея и фигурного катания и в Адыгее», — отметил Кумпилов.

В дворце оборудовали четыре зоны: общественная — для массового катания и отдыха посетителей, спортивная — для учебно-тренировочного процесса, а также административный и технический отделы. Двухэтажное здание ледового дворца рассчитано на 360 мест, в нем будут проводить занятия и соревнования по хоккею и фигурному катанию.

В честь открытия ледового дворца состоялся первый матч между командой хоккейного клуба Policeman Российской секции Международной полицейской ассоциации и сборной любителей хоккея Адыгеи.

Республиканскую сборную поддержали именитые российские спортсмены, среди которых чемпион Европы и мира, обладатель медалей Олимпиады, заслуженный мастер спорта РФ Сергей Светлов, а также заслуженный мастер спорта России, чемпион мира, игрок ХК «Ветераны ЦСКА», голкипер Максим Михайловский, двукратный призер Чемпионатов мира Александр Харитонов, чемпионы мира Юрий Леонов и Виталий Карманов. Об этом рассказал ТАСС руководитель федерации хоккея Адыгеи Ахмед Чич.

«Нет сомнений, что комплекс станет местом притяжения для жителей республики», — сказал на открытии «Оштена» министр спорта РФ Олег Матыцин.