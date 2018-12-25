В Адыгее собираются построить ледовый дворец и заняться развитием хоккея
В 2019 году в Адыгее планируют построить первый в республике ледовый дворец с большой ареной
Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов, информируя депутатов о планах на следующий год. Руководитель региона отметил, что каток даст возможность развивать в Адыгее зимние виды спорта, поэтому одновременно разрабатывается республиканская программа развития хоккея.
Ледовый дворец построят в Майкопе возле спорткомплекса «Оштен». Проект предполагает строительство крытой ледовой площадки с трибунами для зрителей. Комплекс будет включать в себя помещения для тренировок, раздевалки и подсобные помещения.
Как уточнили порталу Юга.ру в республиканском комитете по физической культуре и спорту, начать реализацию давних планов по строительству ледового дворца удалось благодаря вхождению в новую федеральную программу. В результате Адыгея получит 252 млн рублей из федерального бюджета при республиканском софинансировании.
Как сообщали Юга.ру, в июне власти Адыгеи обсудили планы по созданию специализированной спортивной школы-интерната для развития спорта высоких достижений.
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