В Адыгее собираются построить ледовый дворец и заняться развитием хоккея

Адыгея

Распечатать

В 2019 году в Адыгее планируют построить первый в республике ледовый дворец с большой ареной

Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов, информируя депутатов о планах на следующий год. Руководитель региона отметил, что каток даст возможность развивать в Адыгее зимние виды спорта, поэтому одновременно разрабатывается республиканская программа развития хоккея.

Ледовый дворец построят в Майкопе возле спорткомплекса «Оштен». Проект предполагает строительство крытой ледовой площадки с трибунами для зрителей. Комплекс будет включать в себя помещения для тренировок, раздевалки и подсобные помещения.

Как уточнили порталу Юга.ру в республиканском комитете по физической культуре и спорту, начать реализацию давних планов по строительству ледового дворца удалось благодаря вхождению в новую федеральную программу. В результате Адыгея получит 252 млн рублей из федерального бюджета при республиканском софинансировании.

Как сообщали Юга.ру, в июне власти Адыгеи обсудили планы по созданию специализированной спортивной школы-интерната для развития спорта высоких достижений.

Майкоп Спортивное строительство Хоккей
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с шестью погибшими на Кубани
В Краснодаре объявили штормовое предупреждение
Краснодарским школьникам и студентам предоставили льготу на проезд в пригороде
Главой Горячего Ключа стал Александр Кильганкин
У Черноморского побережья сел на мель иностранный корабль
Двое супругов погибли при пожаре на Кубани

Лента новостей

Статьи

Новогодние пробки в Краснодаре

Как их избежать или получать от них удовольствие

Статьи

Знаменитости, ушедшие в 2018

Юга.ру вспоминают известных людей, умерших в этом году

Статьи

Куда пойти на новогодних каникулах в Краснодаре

Детские и семейные представления, театральные постановки, концерты и иллюзионные шоу

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале