В Адыгее достроили первый в регионе ледовый дворец

Адыгея

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В июне в столице Адыгеи, Майкопе, завершили строительство ледового дворца «Оштен»

Как писали Юга.ру, объект начали строить рядом с многофункциональном спорткомплексом «Оштен» весной 2019 года. Двухэтажное здание ледового дворца рассчитано на 360 мест, в нем будут проводить занятия и соревнования по хоккею и фигурному катанию.

Площадь объекта составляет 3 тыс. 660 кв. метров. В дворце будут действовать четыре зоны: общественная для массового катания и отдыха посетителей, спортивная часть для учебно-тренировочного процесса, а также административный и технический отделы.

Завершить строительство планировали в сентябре 2020 года, однако дворец достроили раньше срока — в июне. Сейчас в спорткомплекс закупили технологическое оборудование, которое используется для заливки льда и поддержания температуры. Также приобрели специальное оборудование для обучения детей катанию и устройства для заточки коньков. При необходимости материально-техническая база будут пополняться, сообщили порталу Юга.ру в спорткомитете республики. 

10 июня ледовую арену «Оштен» посетил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

«За последние годы мы серьезно обновили спортивную инфраструктуру, стремились к тому, чтобы у жителей республики был выбор для занятий самыми разными видами спорта. Теперь благодаря программе “Спорт  норма жизни” появятся свои перспективы у профессионального хоккея и фигурного катания и в Адыгее», — отметил Кумпилов. 

Проект реализуют в рамках федеральной программы. На эти цели из федерального и регионального бюджетов направили более 262 млн рублей.

Майкоп Мурат Кумпилов Спортивное строительство Фигурное катание Хоккей

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