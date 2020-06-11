В Адыгее достроили первый в регионе ледовый дворец

Как писали Юга.ру, объект начали строить рядом с многофункциональном спорткомплексом «Оштен» весной 2019 года. Двухэтажное здание ледового дворца рассчитано на 360 мест, в нем будут проводить занятия и соревнования по хоккею и фигурному катанию.

Площадь объекта составляет 3 тыс. 660 кв. метров. В дворце будут действовать четыре зоны: общественная для массового катания и отдыха посетителей, спортивная часть для учебно-тренировочного процесса, а также административный и технический отделы.

Завершить строительство планировали в сентябре 2020 года, однако дворец достроили раньше срока — в июне. Сейчас в спорткомплекс закупили технологическое оборудование, которое используется для заливки льда и поддержания температуры. Также приобрели специальное оборудование для обучения детей катанию и устройства для заточки коньков. При необходимости материально-техническая база будут пополняться, сообщили порталу Юга.ру в спорткомитете республики.