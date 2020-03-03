Сборной России стали известны соперники группового этапа Лиги наций

3 марта в Амстердаме прошла жеребьевка, по итогам которой определились соперники групповой стадии Лиги наций

Все 55 национальных сборных распределили по четырем лигам согласно рейтингу коэффициентов УЕФА. Россия по итогам жеребьевки вошла в группу 3 лиги B. Отечественная сборная сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией, сообщил Sports.ru.

Матчи Лиги наций пройдут с сентября по ноябрь в 2020 году. Соперники поборются за две путевки на чемпионат мира-2022 в Катаре. Сыграть в стыковых встречах, в которых разыграют выход на мировое первенство, смогут два лучших победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга соревнований).

В прошлый раз Россия уступила Швеции в Лиге наций и заняла второе место в группе 2 дивизиона В.