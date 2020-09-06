СК Адыгеи устанавливает личность мужчины, которого убили в драке под Тургеневским мостом
В Адыгее в районе Тургеневского моста в начале сентября произошла драка, в которой погиб мужчина
Инцидент произошел днем 2 сентября, однако в СК о нем рассказали только 6 сентября. Свидетелями конфликта стали прохожие, которые с моста увидели избиение одного из участников драки и вызвали полицию и скорую помощь.
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Около 17:00 избитого мужчину, личность которого не установлена, доставили в больницу скорой медицинской помощи Краснодара, однако медикам не удалось спасти его.
«Он находился в тяжелом состоянии с телесными повреждениями, повлекшими острую сердечно-сосудистую и дыхательную недостаточность. В результате вечером 2 сентября пострадавший скончался», — рассказали порталу Юга.ру в Тахтамукайском следственном отделе СКР по Адыгее.
На месте драки задержали подозреваемого — 42-летнего уроженца Дагестана, который был пьян. Против него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего).
Установлено, что ранее мужчины не были знакомы, а драка произошла из-за ссоры.
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«Подозреваемый признал свою вину. Сейчас он находится под стражей по административному делу за появление в общественном месте в пьяном виде. Решается вопрос о его аресте в рамках уголовного дела», — добавили в Тахтамукайском следственном отделе республиканского СКР.
Ведется следствие, выясняются обстоятельства происшествия.
Ранее Юга.ру рассказывали, что в Комсомольском микрорайоне Краснодара в мае произошла массовая драка со стрельбой. В полиции установили, что конфликт произошел из-за долга.