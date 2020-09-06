СК Адыгеи устанавливает личность мужчины, которого убили в драке под Тургеневским мостом

В Адыгее в районе Тургеневского моста в начале сентября произошла драка, в которой погиб мужчина

Инцидент произошел днем 2 сентября, однако в СК о нем рассказали только 6 сентября. Свидетелями конфликта стали прохожие, которые с моста увидели избиение одного из участников драки и вызвали полицию и скорую помощь.

Около 17:00 избитого мужчину, личность которого не установлена, доставили в больницу скорой медицинской помощи Краснодара, однако медикам не удалось спасти его.

«Он находился в тяжелом состоянии с телесными повреждениями, повлекшими острую сердечно-сосудистую и дыхательную недостаточность. В результате вечером 2 сентября пострадавший скончался», — рассказали порталу Юга.ру в Тахтамукайском следственном отделе СКР по Адыгее.

На месте драки задержали подозреваемого — 42-летнего уроженца Дагестана, который был пьян. Против него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что ранее мужчины не были знакомы, а драка произошла из-за ссоры.