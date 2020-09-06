Четыре человека погибли и семеро пострадали в ДТП на Кубани

Краснодарский край

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В Щербиновском районе утром 6 сентября произошла массовая авария, есть погибшие и пострадавшие, среди них дети

По предварительным данным, на трассе Ейск — Краснодар столкнулись четыре машины. ДТП случилось около 11:15.

«Один из автомобилей выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с другим автомобилем, вызвав цепную реакцию», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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В результате ДТП погибли четыре человека и семеро пострадали. В ЦРБ Щербиновского района доставили мужчину и ребенка, остальных госпитализировали в ЦРБ Ейска.

«Всего на месте ДТП оказалось 11 человек, среди них 3 несовершеннолетних. В данный момент их осматривают медики», — уточнили в МВД Кубани.

По факту случившегося проводится проверка.

Еще одно крупное ДТП произошло в Краснодарском крае 4 сентября. В анапском селе Витязево туристический автобус столкнулся с микроавтобусом. Одна женщина погибла, восемь человек получили травмы.

ДТП смерть Щербиновский район

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