В Новороссийске спасатели помогли котенку, который находился под пластиковой обшивкой автомобиля

К спасателям обратилась хозяйка автомобиля и сообщила, что под пластиковой обшивкой, скорее всего, находится котенок. Девушка слышала жалобное мяуканье животного. Спасатели приехали на улицу Рубина и при помощи ключей сняли обшивку дна автомобиля, после чего вытащили котенка, рассказал начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в своем инстаграме.

«С котиком все хорошо, хозяйка автомобиля забрала спасеныша себе... Берегите животных и проверяйте свои машины перед выездом, может у вас под капотом кто-то находится!!!», — написал Одеров.

Напомним, в начале августа начальник службы спасения рассказал про енота, который два дня сидел на дереве в Новороссийске. Спасатели спустили его, но он сразу же залез обратно. А 2 сентября спасателям пришлось сломать печь, чтобы достать провалившегося кота.