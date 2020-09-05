В Новороссийске спасатели помогли котенку, который находился под пластиковой обшивкой автомобиля

Краснодарский край

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В Новороссийске 2 сентября спасателям пришлось снять обшивку дна автомобиля, чтобы достать котенка

К спасателям обратилась хозяйка автомобиля и сообщила, что под пластиковой обшивкой, скорее всего, находится котенок. Девушка слышала жалобное мяуканье животного. Спасатели приехали на улицу Рубина и при помощи ключей сняли обшивку дна автомобиля, после чего вытащили котенка, рассказал начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в своем инстаграме.

«С котиком все хорошо, хозяйка автомобиля забрала спасеныша себе... Берегите животных и проверяйте свои машины перед выездом, может у вас под капотом кто-то находится!!!», — написал Одеров.

Напомним, в начале августа начальник службы спасения рассказал про енота, который два дня сидел на дереве в Новороссийске. Спасатели спустили его, но он сразу же залез обратно. А 2 сентября спасателям пришлось сломать печь, чтобы достать провалившегося кота.

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К нам позвонила взволнованная девушка и сообщила что у неё под пластиковой обшивкой скорее всего котенок,как от туда попал она не знает,а только слышит жалобное мяуканье... Спасатели выехали на улицу Рубина и при помощи ключей сняли обшивку днища автомобиля и вытащили котенка.... С котиком всё хорошо, хозяйка автомобиля забрала спасеныша себе... Берегите животных и проверяйте свои машины перед выездом, может у вас под капотом кто то находится!!!

A post shared by Алексей Одеров (@alekseioderov) on

Животные Кубань-СПАС Новороссийск

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