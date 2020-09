В Новороссийске спасатели помогли котенку, который находился под пластиковой обшивкой автомобиля

View this post on Instagram

К нам позвонила взволнованная девушка и сообщила что у неё под пластиковой обшивкой скорее всего котенок,как от туда попал она не знает,а только слышит жалобное мяуканье... Спасатели выехали на улицу Рубина и при помощи ключей сняли обшивку днища автомобиля и вытащили котенка.... С котиком всё хорошо, хозяйка автомобиля забрала спасеныша себе... Берегите животных и проверяйте свои машины перед выездом, может у вас под капотом кто то находится!!!