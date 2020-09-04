После информации об истощенном мальчике из симферопольского детского дома, власти проверили несколько детских домов-интернатов Крыма и везде нашли нарушения

Что случилось? 14 августа жительница Крыма Ольга Крамная опубликовала пост в фейсбуке, в котором рассказала, что год назад забрала из симферопольского детского дома «Елочка» двухлетнюю девочку «в ужасном состоянии» — ребенок не мог нормально ходить, жевать твердую пищу и держать яблоко. Спустя год женщина взяла под опеку еще одного ребенка из этого же детского дома, мальчика Сережу. «В свои почти 1 год и 11 месяцев он весит 6 кг, когда он лежит, то выглядит на 6-месячного ребенка [...], у него деформирована затылочная часть головы от того, что изверги, ухаживающие за детьми, просто его не переворачивали [...], он не знает своего имени не от того, что у него нет интеллекта, он просто его не знает, а в сентябре ему уже 2 года! И "вишенка" — его ребра обтянуты кожей без мышечной массы, у него подкашиваются ножки-спички при попытке поставить. На его копчике свищ, о котором мне забыли сказать!», — рассказала женщина. История Ольги Крамной вызвала большой общественный резонанс, она стала каждый день публиковать отчеты о состоянии мальчика.

Как отреагировали власти? 23 августа прокуратура Крыма начала проверку информации о ненадлежащей организации ухода и обслуживания за двухлетним мальчиком, находившимся в ГБУЗ РК «Республиканский специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики «Елочка».

Вечером того же дня о начале процессуальной проверки сообщило и ГУ СКР по Крыму. В ведомстве рассказали, назначат медицинские экспертизы, изучат условия содержания ребенка в детском доме и оказания ему медпомощи. Кроме того, следком собрался изучить процедуру усыновления ребенка и дать оценку действиям руководства детдома и органов опеки, так как, по словам Крамной, она на протяжении десяти месяцев отстаивала право забрать ребенка из учреждения. 26 августа ситуацию взял под личный контроль и глава Крыма Сергей Аксенов. Он рассказал, что в настоящее время работает комиссия, проводится проверка, к делу подключилась Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Юрьевна Кузнецова.

Что показала проверка детского дома? 3 сентября в пресс-службе детского омбудсмена России сообщили что власти провели проверку в нескольких детских домах Крыма, а именно — Чернышевский детский дом, дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики «Елочка» и Белогорский дом-интернат для детей-инвалидов. «В ходе проверки выявлены проблемы в сфере защиты прав несовершеннолетних воспитанников этих учреждений, в частности на медицинскую помощь и охрану здоровья, а также многочисленные нарушения имущественных прав многих детей», — говорится в сообщении.

Так, врачи Детской городской клинической больницы им. Башляевой выявили детей с недостаточностью питания в доме ребенка «Елочка» и Белогорском доме-интернате — детям с тяжелыми заболеваниями и дефицитом массы тела не подобрали специализированное питание, в результате этого воспитанники детдомов систематично недополучали жизненно важные питательные компоненты для развития, что отразилось на их здоровье. Также проверка выявила отсутствие маршрутизации воспитанников — по мере взросления ребенок из «Елочки» не может быть переведен в Белогорский дом-интернат, а других организаций, способных обеспечить ребенку квалифицированное лечение и сопровождение, в Крыму нет. Кроме того, выяснилось, что детям с инвалидностью медицинская помощь оказывается в недостаточном объеме. Так, например, в Белогорском доме-интернете не хватало врачей на всех воспитанников, а ежегодные профосмотры проводились формально. Были нарушены и имущественные права воспитанников детских домов-интернатов. Так, в Чернышевском детском доме из 25 детей, которым положены алименты, выплаты получают только трое.