В Дагестане воспитательница детдома избила ребенка. СК начал проверку
В дагестанском Каспийске в феврале воспитательница избила мальчика в коридоре детского дома
На странице «Голос Дагестана» в инстаграме 3 марта появилось видео избиения мальчика. На кадрах видно, что по коридору идет ребенок, ему перегораживает путь женщина, предположительно, воспитательница детдома. Она загоняет его в угол и начинает бить руками. Другие люди проходят мимо.
За спиной женщины практически не видно, что происходит с ребенком, но заметно, что он снимает одежду. В конце видео женщина показывает ребенку пальцем, куда идти. Видео датировано 8 февраля.
После публикации записи следственный комитет 4 марта начал проверку. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося, сообщили в СУ СК РФ по Республике Дагестан.
«Голос Дагестана» также опубликовал фото протокола совещания педагогов детдома. В документе говорится, что инцидент произошел рано утром. Одна из сотрудниц учреждения была очевидцем произошедшего. Она рассказала, что воспитательница начала бить и ругать ребенка, потому что он спал не в пижаме, а в вещах, в которых ходил по улице. На совещании приняли решение уволить воспитательницу. Также сделан выговор завучу детдома.
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#ужеУВОЛЕНА Воспитатель детского коррекционого дома в Каспийске бьет избила мальчика (больного)... тот кто скинул тоже детдомовец. После нашей первой публикации детям угрожали , хотели узнать кто слил информацию. Публикацию удалили , добавили повторно , мы настаиваем что бы воспитатель понёс название!!! Не оставайтесь равнодушны , распространите видео!!! Нельзя так издеваться и без того над больными и сиротами !!! К черту ваши театры и сценки , погорельцам тоже уже помогли, теперь давайте поможем спасти этих детей от насилия, вместе мы сможем! #голосдагестана
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