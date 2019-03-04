В Дагестане воспитательница детдома избила ребенка. СК начал проверку

В дагестанском Каспийске в феврале воспитательница избила мальчика в коридоре детского дома

На странице «Голос Дагестана» в инстаграме 3 марта появилось видео избиения мальчика. На кадрах видно, что по коридору идет ребенок, ему перегораживает путь женщина, предположительно, воспитательница детдома. Она загоняет его в угол и начинает бить руками. Другие люди проходят мимо.

За спиной женщины практически не видно, что происходит с ребенком, но заметно, что он снимает одежду. В конце видео женщина показывает ребенку пальцем, куда идти. Видео датировано 8 февраля.

После публикации записи следственный комитет 4 марта начал проверку. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося, сообщили в СУ СК РФ по Республике Дагестан.

«Голос Дагестана» также опубликовал фото протокола совещания педагогов детдома. В документе говорится, что инцидент произошел рано утром. Одна из сотрудниц учреждения была очевидцем произошедшего. Она рассказала, что воспитательница начала бить и ругать ребенка, потому что он спал не в пижаме, а в вещах, в которых ходил по улице. На совещании приняли решение уволить воспитательницу. Также сделан выговор завучу детдома.