В Дагестане воспитательница детдома избила ребенка. СК начал проверку

#ужеУВОЛЕНА Воспитатель детского коррекционого дома в Каспийске бьет избила мальчика (больного)... тот кто скинул тоже детдомовец. После нашей первой публикации детям угрожали , хотели узнать кто слил информацию. Публикацию удалили , добавили повторно , мы настаиваем что бы воспитатель понёс название!!! Не оставайтесь равнодушны , распространите видео!!! Нельзя так издеваться и без того над больными и сиротами !!! К черту ваши театры и сценки , погорельцам тоже уже помогли, теперь давайте поможем спасти этих детей от насилия, вместе мы сможем! #голосдагестана