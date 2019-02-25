Девочка из новосибирского детдома сбежала в Краснодар
На железнодорожном вокзале Краснодар-1 задержали 16-летнюю жительницу Новосибирска, сбежавшую из детского дома
Сотрудники МВД подошли к девушке, потому что она курила общественном месте. При себе у нее не было документов. Для разбирательства и установления личности подростка доставили в отдел полиции.
Задержанная оказалась воспитанницей Новосибирского детского дома, которая сбежала оттуда. Она находилась в федеральном розыске.
Девушка объяснила свой поступок тем, что она любит свободу и путешествовать. Ей не хотелось больше находиться в детском доме, поэтому она сбежала.
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Сейчас подросток находится в центре временного содержания для несовершеннолетних. О ее местонахождении сообщили в полицию Новосибирска и директору детского дома.
Комиссия по делам несовершеннолетних по месту жительства проведет проверку и беседу с девочкой. Затем ее вернут в Новосибирский детдом, где она будет находиться до совершеннолетия, сообщили 25 февраля в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.
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