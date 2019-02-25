Девочка из новосибирского детдома сбежала в Краснодар

На железнодорожном вокзале Краснодар-1 задержали 16-летнюю жительницу Новосибирска, сбежавшую из детского дома

Сотрудники МВД подошли к девушке, потому что она курила общественном месте. При себе у нее не было документов. Для разбирательства и установления личности подростка доставили в отдел полиции.

Задержанная оказалась воспитанницей Новосибирского детского дома, которая сбежала оттуда. Она находилась в федеральном розыске.

Девушка объяснила свой поступок тем, что она любит свободу и путешествовать. Ей не хотелось больше находиться в детском доме, поэтому она сбежала.