В Краснодаре решили открыть еще одну ярмарку выходного дня

Краснодарский край

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В Краснодаре в первые выходные сентября будут работать восемь ярмарок выходного дня

Накануне Юга.ру писали, что в краевом центре 5 сентября откроются четыре новых ярмарки выходного дня и продолжат работу еще три ярмарки.

4 сентября в пресс-службе администрации Краснодара сообщили, что по просьбам горожан в грядущие выходные откроется еще одна ярмарка — на улице Захарова, 23, на месте снесенного рынка «Рио». В воскресенье, 6 сентября, с 8:00 до 15:00 там можно будет купить продукты растительного происхождения и мед. В последующие выходные ярмарка будет работать по субботам.

В городском управлении сельского хозяйства уточнили, что это будет сезонная муниципальная ярмарка. Фермерам бесплатно предоставят 50 торговых точек.

Напомним, из-за жары на ярмарках Краснодара разрешено продавать только плодоовощную продукцию — овощи, фрукты, ягоды и мед. Когда немного похолодает, на прилавках появятся мясо, рыба и молочные продукты.

В мэрии заверили, что ярмарки выходного дня работают в соответствии с соблюдением требований Роспотребнадзора в условиях пандемии коронавируса.

Напомним, в Краснодарском крае решили разрешить размещать на ярмарках магазины на колесах.

Еда Краснодар Малый и средний бизнес Продукты питания Сельское хозяйство Торговля Ярмарки

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