В Краснодаре откроются четыре ярмарки выходного дня

Краснодарский край

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С 5 сентября в Краснодаре начнут работать еще четыре ярмарки выходного дня, всего в краевом центре будет семь точек

Ярмарки можно будет посетить по субботам с 8:00 до 15:00. Торговые места там предоставляются бесплатно.

В пресс-службе администрации Краснодара назвали четыре новых адреса ярмарок:

  • улица Восточно-Кругликовская, 26;
  • улица имени Героя Яцкова, 13;
  • улица Уральская, 168;
  • улица имени Каляева, 198.

Кроме того, продолжат работать ярмарки выходного дня по следующим адресам:

  • проспект Чекистов, 9;
  • улица имени Думенко, 13;
  • улца Зиповская, 34/Б.

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В городском управлении сельского хозяйства уточнили, что в сентябре из-за высокой температуры воздуха на ярмарках разрешено торговать только продуктами растительного происхождения — фруктами, овощами, ягодами и медом. Когда жара спадет, на прилавках появятся рыба, мясо и молочные продукты.

В ведомстве заверили, что ярмарки выходного дня работают с соблюдением требований Роспотребнадзора в период пандемии коронавируса. Торговые точки получают только те фермеры, которые выполняют ряд условий:

  • наличие индивидуальных средств защиты (маска, перчатки);
  • наличие дезинфицирующих средств;
  • наличие личной медицинской книжки с медосмотрами.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае на ярмарках разрешат размещать магазины на колесах.

Краснодар Продукты питания Сельское хозяйство Торговля Ярмарки

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