В Краснодаре откроются четыре ярмарки выходного дня
С 5 сентября в Краснодаре начнут работать еще четыре ярмарки выходного дня, всего в краевом центре будет семь точек
Ярмарки можно будет посетить по субботам с 8:00 до 15:00. Торговые места там предоставляются бесплатно.
В пресс-службе администрации Краснодара назвали четыре новых адреса ярмарок:
- улица Восточно-Кругликовская, 26;
- улица имени Героя Яцкова, 13;
- улица Уральская, 168;
- улица имени Каляева, 198.
Кроме того, продолжат работать ярмарки выходного дня по следующим адресам:
- проспект Чекистов, 9;
- улица имени Думенко, 13;
- улца Зиповская, 34/Б.
В городском управлении сельского хозяйства уточнили, что в сентябре из-за высокой температуры воздуха на ярмарках разрешено торговать только продуктами растительного происхождения — фруктами, овощами, ягодами и медом. Когда жара спадет, на прилавках появятся рыба, мясо и молочные продукты.
В ведомстве заверили, что ярмарки выходного дня работают с соблюдением требований Роспотребнадзора в период пандемии коронавируса. Торговые точки получают только те фермеры, которые выполняют ряд условий:
- наличие индивидуальных средств защиты (маска, перчатки);
- наличие дезинфицирующих средств;
- наличие личной медицинской книжки с медосмотрами.
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае на ярмарках разрешат размещать магазины на колесах.