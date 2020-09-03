В Краснодаре откроются четыре ярмарки выходного дня

С 5 сентября в Краснодаре начнут работать еще четыре ярмарки выходного дня, всего в краевом центре будет семь точек

Ярмарки можно будет посетить по субботам с 8:00 до 15:00. Торговые места там предоставляются бесплатно.

В пресс-службе администрации Краснодара назвали четыре новых адреса ярмарок:

улица Восточно-Кругликовская, 26;

улица имени Героя Яцкова, 13;

улица Уральская, 168;

улица имени Каляева, 198.

Кроме того, продолжат работать ярмарки выходного дня по следующим адресам: