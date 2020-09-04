«Ростелеком» запустил в Ростове онлайн-курс лекций «Цифровое образование» для студентов

Курс касается тем, актуальных в условиях современной экономики. Занятия призваны расширить профессиональный кругозор участников и сформировать компетенции, необходимые для работы в будущем. Программа ориентирована на слушателей любого гуманитарного профиля, которые так же, как и технические специалисты, часто решают задачи в цифровой среде. Лекции будут проводиться для студентов крупнейших ростовских вузов, являющихся партнерами «Ростелекома»: ДГТУ, ЮФУ, РГЭУ, Южного университета (ИУБиП), Северо-Кавказского филиала МТУСИ и РКСИ. Эксперты «Ростелекома» выступят по 11 темам цифровой экономики. Среди них — интернет вещей, блокчейн, кибербезопасность и большие данные. После каждой лекции организаторы предложат студентам практические кейсы от компаний-партнеров. Все обучение будет проходить в специально разработанном приложении «Цифра РТК». Участники, показавшие наилучший результат по итогам курса, представят команду вуза на специальном конкурсе «Ростелекома» — «Нехакатоне» в декабре 2020 года. Победители получат ценные призы и возможность стажировки или трудоустройства в компании.

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«При подготовке мы уделили большое внимание качеству самих лекций и уникальности контента. При его формировании наши специалисты постарались охватить все важные с практической точки зрения области знаний по цифровой экономике. Мы надеемся, что благодаря “Цифровому образованию” сформируется активное сообщество из молодых прогрессивных людей, которые в ближайшем будущем будут развивать наш регион», — отметил директор Ростовского филиала ПА «Ростелеком» Сергей Мордасов. Для удобства участников каждую тему организаторы намерены повторять три раза в разные даты, чтобы обеспечить максимально широкий временной диапазон и охватить всех заинтересованных слушателей. В приложении, которое специалисты «Ростелекома» адаптировали под курс и дополнили геймификацией, участники будут собирать соответствующие баллы за любую активность, например, за решение задачи, обмен фотографиями, общение в чате с друзьями и другие социальные действия. Студенты, набравшие наибольшее количество баллов, войдут в состав команд от вуза.

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