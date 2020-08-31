Полиция Краснодара спустя шесть дней нашла женщину, которая бросила дочь на улице

Напомним, 25 августа в полицию Краснодара сообщили, что около магазина на улице Благоева неизвестная оставила ребенка и ушла. Предположительно, женщина была пьяна, ее начала искать полиция. Девочке на вид около 2-3 лет, ее поместили в медучереждение.

В пресс-службе УМВД по Краснодару 31 августа рассказали порталу Юга.ру, что инспекторы по делам несовершеннолетних на одной из улиц микрорайона Гидростроителей нашли мать трехлетней девочки. 30-летняя женщина не смогла пояснить мотивы поступка и сослалась на беспамятство. На нее составили административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Женщину поставят на профилактический учет в полиции, а также правоохранительные органы рассмотрят вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 125 УК РФ (Оставление в опасности).