В Краснодаре женщина оставила ребенка около магазина и ушла

В Краснодаре разыскивают женщину, которая 25 августа оставила ребенка одного на улице

Накануне в полицию Краснодара поступило сообщение о том, что около магазина на Благоева неизвестная женщина оставила ребенка и ушла. Предположительно, женщина была пьяна, девочке на вид около 2-3 лет. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, которые опубликовали в телеграм-канале « Телетайп Краснодара» , женщина заходила с девочкой в магазин.

В УМВД России по Краснодару порталу Юга.ру сообщили 26 августа, что сейчас ищут гражданку. Ребенок находится в медучреждении.

Как писали Юга.ру, в 2016 году в Славянске-на-Кубани еще одна женщина оставила годовалого ребенка в машине на жаре. Его достали из машины прохожие, матери грозил штраф до 500 рублей. А на Дону в 2017 году девушка родила в уличном туалете и оставила младенца в выгребной яме.