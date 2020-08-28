В Краснодаре женщина бросила годовалую дочь запертой в машине и ушла в салон красоты
В Краснодаре женщина оставила своего ребенка в запертой в машине на парковке жилого комплекса на улице Буденного и ушла в салон красоты
Днем 28 августа в инстаграме «ЖК Центральный» опубликовали видео, снятое на парковке комплекса. На кадрах видно, как женщина под осуждение окружающих достает плачущего ребенка из машины и спешно уходит. Во втором ролике, который очевидцы засняли ранее, ребенок сидит внутри запертого автомобиля и громко плачет.
Сообщается, что плачущего ребенка в запертой машине на территории паркинга обнаружила уборщица, после чего вызвала охрану.
«Силами охраны удалось найти горе-мамашу, которая приехала в один из салонов красоты, расположенных в нашем ЖК», — написали авторы поста.
Как рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару, охраники комплекса вызвали полицию. В разговоре с инспектором по делам несовершеннолетних мать ребенка рассказала, что оставила свою годовалую дочь в машине, потому что та спала. По словам женщины, она отправилась по своим делам и отсутствовала около получаса.
На женщину составили административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), который влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей.
Отметим, что 25 августа в Краснодаре произошел подобный случай. Около магазина на Благоева неизвестная женщина оставила ребенка на улице и ушла. В данный момент полиция разыскивает его мать, а ребенок находится в медучреждении.
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Вопиющий случай случился сегодня на парковке нашего ЖК. Уборщица Управляющей компании во время уборки территории паркинга обратила внимание на плачущего в машине ребёнка. Она подозвала охрану, которая начала розыск. Силами охраны удалось найти горе-мамашу, которая приехала в один из салонов красоты, расположенных в нашем ЖК. Мать отставила на продолжительное время ребёнка в закрытой машине. Охрана вызвала полицию! UPD: на вызов приехал участковый и инспектор по делам несовершеннолетних, на мать составлен протокол об административном правонарушении. ������8-861-99-22-430 ������8-962-878-70-08 ������сайт ukcentral.ru ✍������ Директ в Instagram ������Работаем с 08:00 до 17:00 понедельник-четверг, 08:00-16:00 пятница. #будниУК #буднижкцентральный #жкцентральный #жилойкварталцентральный #краснодар #жкцентральный_краснодар #жкцентральныйкраснодар #krd #крд #новостройкикраснодара #краснодарскийкрай #кубань #юг #юфо #жкцентральный_вещает #жкцентральный_советует