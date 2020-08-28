В Краснодаре женщина бросила годовалую дочь запертой в машине и ушла в салон красоты

В Краснодаре женщина оставила своего ребенка в запертой в машине на парковке жилого комплекса на улице Буденного и ушла в салон красоты

Днем 28 августа в инстаграме «ЖК Центральный» опубликовали видео, снятое на парковке комплекса. На кадрах видно, как женщина под осуждение окружающих достает плачущего ребенка из машины и спешно уходит. Во втором ролике, который очевидцы засняли ранее, ребенок сидит внутри запертого автомобиля и громко плачет.

«Силами охраны удалось найти горе-мамашу, которая приехала в один из салонов красоты, расположенных в нашем ЖК», — написали авторы поста.

Сообщается, что плачущего ребенка в запертой машине на территории паркинга обнаружила уборщица, после чего вызвала охрану.

Как рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару, охраники комплекса вызвали полицию. В разговоре с инспектором по делам несовершеннолетних мать ребенка рассказала, что оставила свою годовалую дочь в машине, потому что та спала. По словам женщины, она отправилась по своим делам и отсутствовала около получаса.

На женщину составили административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), который влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей.