В Краснодаре женщина бросила годовалую дочь запертой в машине и ушла в салон красоты

Вопиющий случай случился сегодня на парковке нашего ЖК. Уборщица Управляющей компании во время уборки территории паркинга обратила внимание на плачущего в машине ребёнка. Она подозвала охрану, которая начала розыск. Силами охраны удалось найти горе-мамашу, которая приехала в один из салонов красоты, расположенных в нашем ЖК. Мать отставила на продолжительное время ребёнка в закрытой машине. Охрана вызвала полицию! UPD: на вызов приехал участковый и инспектор по делам несовершеннолетних, на мать составлен протокол об административном правонарушении. ������8-861-99-22-430 ������8-962-878-70-08 ������сайт ukcentral.ru ✍������ Директ в Instagram ������Работаем с 08:00 до 17:00 понедельник-четверг, 08:00-16:00 пятница. #будниУК #буднижкцентральный #жкцентральный #жилойкварталцентральный #краснодар #жкцентральный_краснодар #жкцентральныйкраснодар #krd #крд #новостройкикраснодара #краснодарскийкрай #кубань #юг #юфо #жкцентральный_вещает #жкцентральный_советует