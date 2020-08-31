На Кубани объявили экстренное предупреждение по жаре до 39 °С

Краснодарский край

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МЧС предупредило о сильной жаре в Краснодарском крае с 1 по 3 сентября

По данным краевого гидрометцентра, с 1 по 3 сентября в регионе ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет 39 °С. На Черноморском побережье, на участке от Анапы до Магри — до 37 °С.

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В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю попросили не пользоваться огнем вблизи сухой травы и поваленных деревьев. Если вы заметили начинающийся пожар, сообщите об этом по телефону 101 либо в лесничество. Кроме того, необходимо избегать воздействия высоких температур и носить подходящую одежду. При тепловом поражении необходимо уйти в тень, на ветер, принять душ и пить много воды.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по номерам 8 (861) 268‑64‑40 или 101.

Ранее Юга.ру писали, что осень в Краснодарском крае начнется с солнечной ветреной погоды.

Краснодар МЧС Погода

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