В новом учебном году родительские собрания будут проводить не в школах

Краснодарский край, Вся Россия

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28 августа Роспотребнадзор рассказал, в каком формате будут проходить родительские собрания во время пандемии коронавируса

Напомним, ранее власти Краснодарского края заявили, что уроки в школах будут проходить в обычном формате, а для 1, 9 и 11 классов проведут торжественную линейку. 24 августа мэрия Краснодара рассказала о новых правилах работы учебных учреждений. Среди них проверка температуры на входе, запрет на посещение школ взрослыми, необходимость носить маски работникам столовой и техперсоналу. Также уроки сделают короче, закрепят каждый класс в своем кабинете и отменят все мероприятия.

28 августа в Роспотребнадзоре рассказали о новых нормах проведения родительских собраний, пишет RT. Глава отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Галина Яновская уточнила, что встречи не будут проходить в учебных заведениях.

«Собрания переходят пока в режим онлайн и в дистанционные формы», — цитирует ее ТАСС.

По словам Яновской, родители смогут заходить в школы лишь в случае крайней необходимости.

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