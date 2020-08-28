В Адыгее родителей учащихся привлекут к контролю за качеством питания в школах

Адыгея

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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в преддверии Дня знаний дал министерству образования и науки региона поручения по организации сбалансированного питания школьников

Напомним, Адыгея вошла в число субъектов РФ, где бесплатное горячее питание для учащихся младших классов введут уже с 1 сентября 2020 года. На эти цели Адыгея получила 105 млн рублей. Софинансирование из республиканского бюджета составит 1%, муниципалитеты возьмут на себя обслуживание.

Бесплатное питание будут получать все школьники начальных классов, таких в республике сейчас 25,4 тыс. человек. В среднем стоимость одной порции составит примерно 43 рубля.

Ранее Юга.ру писали, что в школьное питание в Адыгее хотят включить адыгейский сыр. В марте глава республики рассказал, что при формировании меню будут учитывать блюда национальной кухни. 

После педсовета, который состоялся в преддверии нового учебного года, Мурат Кумпилов рекомендовал усилить контроль за качеством питания.

«Контроль за качеством питания младшеклассников руководитель региона поручил осуществлять при участии родительской общественности», — сообщили 28 августа в пресс-службе главы Адыгеи.

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