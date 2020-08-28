В Сочи задержали туриста из Москвы, который пинал машину ДПС и оскорблял полицейских

В Сочи в конце августа задержали водителя из Москвы, который повредил патрульную машину и оскорбил сотрудников МВД

48-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz из Москвы проигнорировал требование сотрудника ДПС остановиться и попытался скрыться, но патрульная машина догнала его. Инцидент произошел 7 августа, но видео попали в соцсети только 27 августа. На первой записи мужчина ведет себя агрессивно, оскорбляет полицейских, бьет ногой патрульный автомобиль и говорит: «Посмотри на номера, дебил».

На втором видео нарушитель отказывается предоставить сотрудникам МВД документы, после чего на него надевают наручники.

«Нарушителя задержали. В отношении него были собраны материалы по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции" и по ст. 319 УК РФ "Оскорбление представителя власти", ст. 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения"», — сообщили в пресс-службе УВД по Сочи.