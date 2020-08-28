В Сочи задержали туриста из Москвы, который пинал машину ДПС и оскорблял полицейских
В Сочи в конце августа задержали водителя из Москвы, который повредил патрульную машину и оскорбил сотрудников МВД
48-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz из Москвы проигнорировал требование сотрудника ДПС остановиться и попытался скрыться, но патрульная машина догнала его. Инцидент произошел 7 августа, но видео попали в соцсети только 27 августа. На первой записи мужчина ведет себя агрессивно, оскорбляет полицейских, бьет ногой патрульный автомобиль и говорит: «Посмотри на номера, дебил».
На втором видео нарушитель отказывается предоставить сотрудникам МВД документы, после чего на него надевают наручники.
«Нарушителя задержали. В отношении него были собраны материалы по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции" и по ст. 319 УК РФ "Оскорбление представителя власти", ст. 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения"», — сообщили в пресс-службе УВД по Сочи.
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Все материалы переданы в надзорные органы для принятия решения, уточнили в ведомстве.
Позже задержанный водитель объяснил свое поведение в разговоре с «Пятым каналом».
«Я поругался с женой, на стрессе, на эмоциях, видимо, что-то нарушил. Меня стал тормозить сотрудник ГАИ, я его не увидел. Потом за мной поехал экипаж ДПС. Я не сразу остановился, наверное. Они мне немного задели автомобиль. Поцарапали немного. Вот что произошло. У нас произошел небольшой конфликт словесный», — сказал мужчина.
По его словам, он просил инспектора посмотреть на номера его иномарки, потому что они были помяты.
В августе Юга.ру рассказывали о похожем инциденте. В Краснодаре пьяный мужчина приехал за ребенком в детский сад и устроил дебош.