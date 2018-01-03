В Сочи машина с пьяным водителем съехала по лестнице и застряла
В центре Сочи утром 1 января автомобиль спустился по пешеходной лестнице и застрял
Инцидент произошел перед кинотеатром «Сочи», передает sochi.com.
Мужчина за рулем иномарки решил сократить путь и съехал по лестнице, а внизу уперся бампером в асфальт. В итоге машина застряла.
По словам очевидцев, водитель был пьян.
Как сообщает inforeactor.ru, на месте ДТП работали сотрудники ГИБДД. Проводится расследование, выясняются все обстоятельства происшествия.
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