В Краснодаре оштрафовали мужчину, который пьяным приехал за ребенком в детсад

Вечером 19 августа в Краснодаре пьяный мужчина приехал за ребенком в детский сад и устроил дебош

Иинцидент произошел накануне в микрорайоне Губернский. 49-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения приехал на автомобиле за четырехлетним сыном в детский сад, припарковался, едва не протаранив ворота, и зашел на территорию учреждения.

Воспитательница отказалась отдавать ему ребенка, после чего тот стал проявлять агрессию и угрожать женщине.