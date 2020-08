В Краснодаре оштрафовали мужчину, который пьяным приехал за ребенком в детсад

View this post on Instagram

Инцидент произошел в детском саду в микрорайоне Губернский. Пьяный мужчина, протаранив ворота, припарковался и зашел на территорию садика. Он забрал ребенка. Но уехать сотрудники детского сада ему не дали. Вскоре на место происшествия прибыл наряд полиции. До приезда правоохранителей дебошир вел себя агрессивно, кричал и лез через забор, сообщает паблик «ЧП Краснодар». Источник:​ livekuban.ru