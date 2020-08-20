В Краснодаре оштрафовали мужчину, который пьяным приехал за ребенком в детсад
Вечером 19 августа в Краснодаре пьяный мужчина приехал за ребенком в детский сад и устроил дебош
Иинцидент произошел накануне в микрорайоне Губернский. 49-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения приехал на автомобиле за четырехлетним сыном в детский сад, припарковался, едва не протаранив ворота, и зашел на территорию учреждения.
Воспитательница отказалась отдавать ему ребенка, после чего тот стал проявлять агрессию и угрожать женщине.
Работники детсада вызвали полицию, которые доставили дебошира в отделение полиции, где на него составили протокол об административном правонарушении.
На следующий день суд назначил мужчине штраф в размере 1 тыс. рублей. Также на него составили административный протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
«В настоящее время по данному факту полицейские проводят проверку, в рамках которой опросят персонал детского сада и примут законное решение по действиям данного мужчины», — сообщили порталу Юга.ру 20 августа в пресс-службе УМВД по Краснодарскому краю.
Ранее Юга.ру писали, что в Железноводске пьяный мужчина покалечил заведующую детсада, а в Карачаево-Черкесии пьяный водитель въехал на площадку детсада и сбил ребенка.
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Инцидент произошел в детском саду в микрорайоне Губернский. Пьяный мужчина, протаранив ворота, припарковался и зашел на территорию садика. Он забрал ребенка. Но уехать сотрудники детского сада ему не дали. Вскоре на место происшествия прибыл наряд полиции. До приезда правоохранителей дебошир вел себя агрессивно, кричал и лез через забор, сообщает паблик «ЧП Краснодар». Источник: livekuban.ru
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