Роспотребнадзор: вода в Школьном микрорайоне Краснодара снова стала питьевой

В середине июля у 30 тыс. краснодарцев на улицах Филатова, Школьной, Передовой и Восточно-Кругликовской отключили водоснабжение. Это случилось после того, как местные жители пожаловались на массовое отравление. Роспотребнадзор проверил воду и подтвердил микробное загрязнение. Предположительно, оно произошло из-за попавших в скважину осадков.

На водозаборе поставщика воды, ФГУП «ЖКК», начали промывку и обеззараживание сетей, однако к концу месяца три из четырех скважин находились по-прежнему в неудовлетворительном состоянии. Затем промывку сети начал проводить муниципалитет.