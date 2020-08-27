Роспотребнадзор: вода в Школьном микрорайоне Краснодара снова стала питьевой
27 августа в мэрии Краснодара отчитались об окончании работ
В середине июля у 30 тыс. краснодарцев на улицах Филатова, Школьной, Передовой и Восточно-Кругликовской отключили водоснабжение. Это случилось после того, как местные жители пожаловались на массовое отравление. Роспотребнадзор проверил воду и подтвердил микробное загрязнение. Предположительно, оно произошло из-за попавших в скважину осадков.
На водозаборе поставщика воды, ФГУП «ЖКК», начали промывку и обеззараживание сетей, однако к концу месяца три из четырех скважин находились по-прежнему в неудовлетворительном состоянии. Затем промывку сети начал проводить муниципалитет.
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8 августа в департаменте городского хозяйства и ТЭК порталу Юга.ру рассказали, что Роспотребнадзор возьмет новые пробы воды после 11 августа — когда на сетях закончат работы. Все это время местные жители утверждали, что водоснабжение остается непостоянным, а вода в кране ржавая либо имеет запах хлорки. Ведомство взяло образцы только 21 августа, в течение этого периода вода продолжала считаться не годной для питья.
27 августа власти города сообщили, что Роспотребнадзор провел анализ. По данным ведомства, вода в микрорайоне теперь соответствует санитарным требованиям. Она снова стала питьевой, сообщили в пресс-службе мэрии.