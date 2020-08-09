Власти Краснодара пообещали наладить водоснабжение в Школьном микрорайоне после 11 августа

В администрации Краснодара 8 августа рассказали, когда возобновится подача воды в Школьном микрорайоне, где с середины июля начались проблемы с водоснабжением

Напомним, 15 июля в квартирах 30 тыс. краснодарцев отключили воду после того, как жители многоэтажек на улицах Школьной, Филатова, Передовой и частично Восточно-Кругликовской пожаловались на массовые отравления. На следующий день Роспотребнадзор подтвердил микробное загрязнение воды. Возможной причиной назвали осадки, которые попали в одну из скважин во время ливня. Для жителей микрорайона организовали подвоз воды, а позже в кранах начала течь хлорированная вода.

В конце июля «Краснодар Водоканал» проверил состояние скважин, и выяснил , что три из четырех по-прежнему в неудовлетворительном состоянии. После этого муниципалитет получил право на проведение работ на сетях и занялся промывкой труб и обеззараживанием резервуаров.

8 августа жительница дома на улице Школьной, 5 рассказала порталу Юга.ру, что 1 и 2 августа воды не было, а 3-го числа из кранов начала течь ржавая вода, которая в следующие дни дня то исчезала, то появлялась, но напор был очень маленький. После этого в доме начались проблемы с сантехникой — например, протек стояк и засорился бачок унитаза, из-за чего его пришлось менять.

По словам краснодарки, жители микрорайона озлоблены из-за ситуации с водой, а одна из жительниц дома на Школьной, 5 сообщила, что написала жалобу в прокуратуру.

В департаменте городского хозяйства и ТЭК порталу Юга.ру 8 августа рассказали, что в Школьном микрорайоне промыли скважины и резервуар водозабора ФГУП «Жилищно-коммунальный комплекс» (поставщик холодного водоснабжения).