Власти Краснодара: Питьевая вода в Школьном микрорайоне появится не раньше 25 августа
В администрации Краснодара 21 августа отчитались о ходе работ по прочистке водозабора, обеспечивающего Школьный микрорайон
В середине июля в квартирах около 30 тыс. краснодарцев приостановили водоснабжение после того, как жители домов на улицах Филатова, Школьной, Передовой и Восточно-Кругликовской стали жаловаться на отравления. Роспотребнадзор взял пробы и 16 июля подтвердил микробное загрязнение воды. Предположительно, это произошло из-за осадков, которые попали в скважину. Для местных жителей организовали подвоз воды, однако они утверждали, что она ржавая.
На водозаборе поставщика воды, ФГУП «ЖКК», начали промывку и обеззараживание сетей, но в конце июля выяснилось, что три из четырех скважин все еще в неудовлетворительном состоянии. После этого к решению проблемы подключился муниципалитет: он занялся промывкой труб и обеззараживанием резервуаров. Все это время местные жители сообщали, что водоснабжение остается непостоянным, а вода в кране бывает ржавой либо с запахом хлорки.
8 августа в департаменте городского хозяйства и ТЭК порталу Юга.ру рассказали, что после 11 августа, когда на сетях проверят санитарное состояние воды и прочистят сети водозабора, Роспотребнадзор возьмет новые пробы воды.
21 августа в пресс-службе мэрии отчитались, что Роспотребнадзор взял повторные пробы. Их результаты могут быть готовы 25 августа. До получения заключения ведомства вода из кранов не считается питьевой.
«Сотрудники специализированной организации уже выполнили работы по очистке четырех скважин и двух резервуаров водозабора ФГУП "Жилищно-коммунальный комплекс" по улице Филатова, который обеспечивает водоснабжение жителей Школьного микрорайона. Затем скважины, резервуары и разводящие сети водоснабжения хлорировали, причем второй резервуар пришлось хлорировать повторно», — сообщили в департаменте городского хозяйства и ТЭК.
В случае, если исследования покажут, что качество воды не улучшилось, снова проведут обеззараживание. Если воду признают питьевой, специалисты промоют сети еще раз и затем работы завершатся. Как утверждают в мэрии, с 19 августа вода в микрорайоне подается бесперебойно, также продолжается подвоз воды.
Жительница дома на Школьной, 5 рассказала порталу Юга.ру, что в последние два дня вода подается без перебоев, запах хлорки не слышен, однако вода имеет желтый оттенок.
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