Власти Краснодара: Питьевая вода в Школьном микрорайоне появится не раньше 25 августа

В середине июля в квартирах около 30 тыс. краснодарцев приостановили водоснабжение после того, как жители домов на улицах Филатова, Школьной, Передовой и Восточно-Кругликовской стали жаловаться на отравления. Роспотребнадзор взял пробы и 16 июля подтвердил микробное загрязнение воды. Предположительно, это произошло из-за осадков, которые попали в скважину. Для местных жителей организовали подвоз воды, однако они утверждали, что она ржавая.

На водозаборе поставщика воды, ФГУП «ЖКК», начали промывку и обеззараживание сетей, но в конце июля выяснилось, что три из четырех скважин все еще в неудовлетворительном состоянии. После этого к решению проблемы подключился муниципалитет: он занялся промывкой труб и обеззараживанием резервуаров. Все это время местные жители сообщали, что водоснабжение остается непостоянным, а вода в кране бывает ржавой либо с запахом хлорки.

8 августа в департаменте городского хозяйства и ТЭК порталу Юга.ру рассказали, что после 11 августа, когда на сетях проверят санитарное состояние воды и прочистят сети водозабора, Роспотребнадзор возьмет новые пробы воды.