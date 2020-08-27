Житель Крымска устроил свалку на 1400 кв. метрах, на него завели уголовное дело

Краснодарский край

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27 августа в СУ СК Краснодарского края рассказали об уголовном деле на кубанца, который загрязнил землю опасными химическими веществами

По версии следствия, в июле 2018 года 35-летний местный житель начал складировать на территории села Экономического в Крымском районе отходы от строительных и ремонтных работ. Этим он занимался до декабря 2019 года. Согласно исследованиям проб грунта, мусор относился к IV классу опасности (малоопасные отходы).

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В результате окружающей среде нанесли ущерб размере более 1,6 млн рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 247 УК РФ (Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

Как писали Юга.ру, в мае стало известно, что в Сочи местная фирма на протяжении семи лет складировала строительный мусор рядом с водозабором.

Крымский район Мусор Следственный комитет

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