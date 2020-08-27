Житель Крымска устроил свалку на 1400 кв. метрах, на него завели уголовное дело

27 августа в СУ СК Краснодарского края рассказали об уголовном деле на кубанца, который загрязнил землю опасными химическими веществами

По версии следствия, в июле 2018 года 35-летний местный житель начал складировать на территории села Экономического в Крымском районе отходы от строительных и ремонтных работ. Этим он занимался до декабря 2019 года. Согласно исследованиям проб грунта, мусор относился к IV классу опасности (малоопасные отходы).