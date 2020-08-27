Банк «Центр-инвест» представил карту для гандбольных болельщиков
Банк «Центр-инвест» и платежная система «Мир» предложили фанатам гандбольного клуба «Ростов-Дон» эксклюзивную «Карту болельщика»
Предложение действует в преддверии нового сезона — оформить карту можно будет с 27 августа 2020 года на сайте банка.
«Карта болельщика» банка «Центр-инвест» выпускается на базе платежной системы «Мир» и объединяет в себе достоинства современного финансового инструмента и программу лояльности от одной из лучших команд РФ по гандболу.
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Среди преимуществ «Карты болельщика» клуба «Ростов-Дон»:
- бесплатное обслуживание в течение всего срока действия карты,
- начисление 3% на любой остаток на карте,
- приоритет на покупку билетов на матчи на сайте Клуба «Ростов-Дон»,
- уникальная программа лояльности от клуба, банка и партнеров и доступ к выгодным предложениям платежной системы «Мир».
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Для «Карты болельщика» разработана программа лояльности, которая включает кэшбэк, бонусы, скидки. Их можно получить, совершая ежедневные транзакции по карте. Старт программы лояльности запланирован на 1 октября 2020 года.
Для держателей «Карт болельщика» будет запущена бонусная система, которая позволит встречаться с любимой командой перед играми, посещать закрытые мероприятия (тренировки и экскурсии на клубную базу), получать эксклюзивные сувениры с символикой команды, автографы игроков или билет на трибуну для специальных гостей.
Заполнить заявку на карту можно на сайте банка.