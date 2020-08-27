Банк «Центр-инвест» представил карту для гандбольных болельщиков

Предложение действует в преддверии нового сезона — оформить карту можно будет с 27 августа 2020 года на сайте банка.

«Карта болельщика» банка «Центр-инвест» выпускается на базе платежной системы «Мир» и объединяет в себе достоинства современного финансового инструмента и программу лояльности от одной из лучших команд РФ по гандболу.