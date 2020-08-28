Активист «Новых людей» в Краснодаре создал движение для объединения почетных караулов в РФ

Партнерский Краснодарский край, Северная Осетия, Вся Россия

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Кандидат в Городскую Думу Краснодара Сергей Кусмаков с командой единомышленников создали общественное движение «Пост №1» для объединения почетных караулов РФ

На 2020 год в РФ 9 городов-героев и 45 городов воинской славы. В некоторых из них еще со времен СССР сохранились посты №1. Школьники в военной форме с охолощенным оружием несут службу у Вечных огней и военных монументов. Где-то вахта памяти длится круглогодично, где-то почетный караул выставляется во время праздников, связанных с историческими датами.

«В нашей стране насчитывается всего чуть более 500 вахт памяти “Пост №1”. Из них постоянно действующих — около 10%. При этом всего в РФ около 2300 муниципальных образований, где есть памятники героям Великой Отечественной войны. Зачастую они находятся в печальном состоянии, нуждаются, как минимум, в косметическом ремонте и охране, не говоря уже о придании им особого статуса. Мой проект «Пост №1» позволяет привлечь внимание к этим мемориалам, чтобы сохранить их. Кроме того, он создаст просветительское пространство, где молодые люди могут чувствовать свою сопричастность к истории и культуре России», — рассказал Кусмаков.

«Четыре нынешние партии в Госдуме — это партии войны. Пришло время, чтобы в парламенте появилась партия мира»:

С командой единомышленников Кусмаков учредил общественное движение «Пост №1» и консолидировал информацию о Почетных караулах всех регионов РФ на сайте postrf.ru. Также в рамках проекта была проведена первая Всероссийская научно-практическая конференция «Идея патриотического воспитания подрастающего поколения».

Участники проекта уверены в том, что создание единой общественной организации на всей территории страны позволит более эффективно организовать государственную молодежную политику и воспитать настоящих патриотов.

«Война — это же не всегда победа»:

«В военные годы была единая задача и единое братство. Что нам мешает в мирное время совершать дружеские поездки и обмениваться опытом? Это можно делать в рамках России. Почему школьники, к примеру, Краснодара не могут посетить столицу и отстоять там вахту памяти? Краснодарские ребята узнали бы больше о битве за Москву, побывали на Мемориале Неизвестного солдата», — пояснил Кусмаков.

Сергей Кусмаков участвовал в организации ученического, студенческого, молодежного самоуправления в крае и проведении молодежных событий на Кубани — форумов, слетов и конференций. Содействовал в профориентации и трудоустройстве более 1000 молодых людей.

Проверьте, как бы вы сдали ЕГЭ:

Сейчас отделения движения действуют Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Алтайском краях и Северной Осетии. Скоро к движению планируется присоединить еще несколько городов.

В рамках общественного движения «Пост №1» Кусмаков планирует осенью провести Всероссийскую научно-исследовательскую конференцию по исследованию патриотизма и практик патриотического воспитания. Тема обозначена так: «Система патриотического воспитания подрастающего поколения: основные проблемы и перспективы формирования».

«Создание и развитие движения представляет собой первый шаг, направленный на повышение общественной активности подрастающего поколения. Какими бы громкими не были эти слова, но я считаю важным укреплять национальное единство нашей Родины. А молодежная политика должна ставить своей целью воспитать настоящих патриотов, которые будут помнить о подвиге ветеранов не только 9 мая», — резюмировал активист «Новых людей».

Материал оплачен из средств избирательного фонда политической партии «Новые люди».

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