Активист «Новых людей» в Краснодаре создал движение для объединения почетных караулов в РФ

Кандидат в Городскую Думу Краснодара Сергей Кусмаков с командой единомышленников создали общественное движение «Пост №1» для объединения почетных караулов РФ

На 2020 год в РФ 9 городов-героев и 45 городов воинской славы. В некоторых из них еще со времен СССР сохранились посты №1. Школьники в военной форме с охолощенным оружием несут службу у Вечных огней и военных монументов. Где-то вахта памяти длится круглогодично, где-то почетный караул выставляется во время праздников, связанных с историческими датами. «В нашей стране насчитывается всего чуть более 500 вахт памяти “Пост №1”. Из них постоянно действующих — около 10%. При этом всего в РФ около 2300 муниципальных образований, где есть памятники героям Великой Отечественной войны. Зачастую они находятся в печальном состоянии, нуждаются, как минимум, в косметическом ремонте и охране, не говоря уже о придании им особого статуса. Мой проект «Пост №1» позволяет привлечь внимание к этим мемориалам, чтобы сохранить их. Кроме того, он создаст просветительское пространство, где молодые люди могут чувствовать свою сопричастность к истории и культуре России», — рассказал Кусмаков.

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С командой единомышленников Кусмаков учредил общественное движение «Пост №1» и консолидировал информацию о Почетных караулах всех регионов РФ на сайте postrf.ru. Также в рамках проекта была проведена первая Всероссийская научно-практическая конференция «Идея патриотического воспитания подрастающего поколения». Участники проекта уверены в том, что создание единой общественной организации на всей территории страны позволит более эффективно организовать государственную молодежную политику и воспитать настоящих патриотов.

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«В военные годы была единая задача и единое братство. Что нам мешает в мирное время совершать дружеские поездки и обмениваться опытом? Это можно делать в рамках России. Почему школьники, к примеру, Краснодара не могут посетить столицу и отстоять там вахту памяти? Краснодарские ребята узнали бы больше о битве за Москву, побывали на Мемориале Неизвестного солдата», — пояснил Кусмаков. Сергей Кусмаков участвовал в организации ученического, студенческого, молодежного самоуправления в крае и проведении молодежных событий на Кубани — форумов, слетов и конференций. Содействовал в профориентации и трудоустройстве более 1000 молодых людей.

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