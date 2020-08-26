Парламентарии Кубани наградили актив самоуправления в Анапе

26 августа спикер регионального парламента Юрий Бурлачко и депутат Госдумы Иван Демченко посетили Анапу с рабочим визитом

В ходе поездки они участвовали в церемонии награждения активистов территориального общественного самоуправления (ТОС) и встретились с и.о. мэра Василием Швецом и главами сельских округов. Анапа курируется депутатами. Совместные выезды и приемы граждан в муниципалитете позволили решить ряд проблем жителей курорта. В этом властям помогают представители ТОС. Это движение на Кубани сейчас одно из самых многочисленных в стране. В регионе им оказывается всесторонняя поддержка на всех уровнях власти.

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В рамках мероприятия Бурлачко вручил лучшим тосовцам Памятный знак Законодательного Собрания Краснодарского края «За активное участие в территориальном общественном самоуправлении». Награда была учреждена депутатами ЗСК в январе 2020 года по поручению председателя краевого парламента. «Вопросы, которыми вы занимаетесь — самые животрепещущие. Каждый делает свою территорию лучше и красивее. Совсем недавно правительство РФ обозначило приоритетное направление в работе с ТОСами. Главная цель — определить меры их поддержки. С этими инициативами край неоднократно выходил на федеральный уровень. И я уверен — время, когда будут четко обозначены место и роль ТОСов в нашем обществе, уже не за горами», — заявил Бурлачко.

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