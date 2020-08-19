В Анапе отменили строительство 24 многоэтажек у моря
В августе власти Анапы отменили разрешение на строительство ЖК, которое было выдано четыре года назад
Разрешение на строительство жилого комплекса «Акварель» выдали в декабре 2016 года. ЖК должен был расположиться на улице Омельникова, 2 в 300 метрах от моря. Предполагалось, что к 2025 году там появится 24 новых девятиэтажки с 3 тыс. 456 квартирами. Как пишет «Анапское Черноморье», в комплексе не было предусмотрено школ и других соцобъектов, на территории должны были создать 188 парковочных мест.
18 августа 2020 года и.о. главы Анапы Василий Швец отменил разрешение на строительство, документ есть в распоряжении портала Юга.ру.
Швец также отметил, что решать будущее территории будут после принятия генплана, который в ближайшее время планируют разрабатывать:
«Конечно, мы будем опираться на мнение жителей, которые сегодня просят сделать на месте потенциальной застройки зону рекреации. Кроме того, мы должны в целом детально проанализировать все возможные стройки у моря. В крае есть закон — нельзя строить жилые комплексы в 500-метровой зоне вдоль моря. Его обязаны соблюдать все».
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Напомним, прошлый мэр Анапы Юрий Поляков сложил полномочия в конце июля. Это случилось после того, как губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратеьв раскритиковал застройку дюн на курорте. 7 августа исполняющим обязанности главы курорта назначили вице-губренатора Кубани Василия Швеца.
Как писали Юга.ру, в апреле 2019 года депутаты заксобрания Кубани приняли поправки в закон, которые ограничили до 20 метров этажность застройки на берегу Черного моря и расширили прибрежную зону с 300 метров до 500 метров.
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