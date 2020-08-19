В Анапе отменили строительство 24 многоэтажек у моря

В августе власти Анапы отменили разрешение на строительство ЖК, которое было выдано четыре года назад

Разрешение на строительство жилого комплекса «Акварель» выдали в декабре 2016 года. ЖК должен был расположиться на улице Омельникова, 2 в 300 метрах от моря. Предполагалось, что к 2025 году там появится 24 новых девятиэтажки с 3 тыс. 456 квартирами. Как пишет «Анапское Черноморье» , в комплексе не было предусмотрено школ и других соцобъектов, на территории должны были создать 188 парковочных мест.

18 августа 2020 года и.о. главы Анапы Василий Швец отменил разрешение на строительство, документ есть в распоряжении портала Юга.ру.

Швец также отметил, что решать будущее территории будут после принятия генплана, который в ближайшее время планируют разрабатывать:

«Конечно, мы будем опираться на мнение жителей, которые сегодня просят сделать на месте потенциальной застройки зону рекреации. Кроме того, мы должны в целом детально проанализировать все возможные стройки у моря. В крае есть закон — нельзя строить жилые комплексы в 500-метровой зоне вдоль моря. Его обязаны соблюдать все».