После периода самоизоляции в России выросло число разводов

В Краснодарском крае и в целом по стране после снятия ограничительных мер по коронавирусу увеличилось число разводов

На сайте Росстата опубликовали информацию, согласно которой в 2020 году с января по июль в стране было зарегистрировано 220,7 тыс. разводов, в то время как в прошлом году этот показатель был равен 297 тысячам.

Однако во время самоизоляции разводов в России было меньше, а в июне этот показатель увеличился. Так, в апреле в стране зарегистрировали 13,8 тыс. разводов (показатель прошлого года — 53,7 тыс.), в мае число разводов увеличилось до 19 тыс., а уже в июне возросло до 45 тыс., отметил телеканал «360».

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Замруководителя Росстата Павел Смелов рассказл «Известиям», что большое число разводов можно объяснить тем, что во время самоизоляции люди «могли просто отложить развод, а в июле решили реализовать свои планы».

Согласно данным ЗАГС Краснодарского края, такая же тенденция наблюдается и на территории региона: в апреле в крае было зарегистрировано 455 актов о расторжении брака, в мае число таких актов незначительно выросло — до 612. В июне на Кубани было зафиксировано уже 1 тыс. 898 разводов, а в июле — 2 тыс. 849.