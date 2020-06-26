В Сочи начали сносить четыре самостроя

В Сочи в конце июня приступили к сносу четырех самостроев

26 июня начали сносить самострой в Адлере на улице Фиалок, который был возведен со значительными отклонениями от разрешения на строительство, и суд признал его незаконным.

Заместитель начальника управления муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов рассказал, что застройщик пытался оспорить решение суда в разных инстанциях, но администрация города-курорта настояла на сносе.

Как подчеркнули в пресс-службе мэрии Сочи, если бы застройщик не приступил к сносу самостоятельно, то администрация могла привлечь для этих целей стороннюю организацию, и ему пришлось бы компенсировать все расходы.

В мэрии добавили, что в июне в Сочи собираются снести четыре самостроя, а демонтаж еще двух планируется начать в ближайшее время.