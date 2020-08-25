«Краснодар» пожаловался на судейство в матче против «Урала»

ФК «Краснодар» подал жалобу в РФС на судейство в матче РПЛ против «Урала»

На 23-й минуте желтую карточку показали полузащитнику «быков» Панталеану Кайо. На 54-й минуте встречи он получил еще один «горчичник», после чего был удален с поля красной карточкой. Кроме того, на 88-й минуте матча судья Евгений Рубин в спорном эпизоде не назначил пенальти в ворота «Урала».

Накануне стало известно, что черно-зеленые подали жалобу в судейско-экспертную комиссию при президенте Российского футбольного союза. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе «Краснодара».

Следующий матч горожане проведут 26 августа дома против московского ЦСКА.