«Краснодар» пожаловался на судейство в матче против «Урала»

Краснодарский край

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ФК «Краснодар» подал жалобу в РФС на судейство в матче РПЛ против «Урала»

Напомним, 22 августа «Краснодар» в гостях уступил «Уралу» со счетом 1:0. Единственный мяч на 3-й минуте забил полузащитник Вячеслав Подберезкин. 

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На 23-й минуте желтую карточку показали полузащитнику «быков» Панталеану Кайо. На 54-й минуте встречи он получил еще один «горчичник», после чего был удален с поля красной карточкой. Кроме того, на 88-й минуте матча судья Евгений Рубин в спорном эпизоде не назначил пенальти в ворота «Урала».

Накануне стало известно, что черно-зеленые подали жалобу  в судейско-экспертную комиссию при президенте Российского футбольного союза. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе «Краснодара».

Следующий матч горожане проведут 26 августа дома против московского ЦСКА.

РПЛ РФС ФК «Краснодар» ФК «Урал» Футбол

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