В Краснодаре за неделю снесли 9 зданий

В Краснодаре в конце августа вступило в силу решение суда о сносе ряда объектов капитального строительства

Как писали Юга.ру, несколько дней назад в поселке Индустриальном под Краснодаром начали сносить незаконно построенный дом. А 24 августа на аппаратном совещании в мэрии Краснодара обсудили работы по демонтажу других незаконно построенных зданий.

«За минувшую неделю в рамках исполнения решения судов о сносе объектов капитального строительства демонтировано девять объектов», — рассказал начальник управления муниципального контроля Дмитрий Водолацкий.

Как добавили в пресс-службе мэрии, здание площадью 15 кв. метров снесли на пересечении Горького и Коммунаров. Еще два объекта демонтировали на улице Жуковского, 41. Один имел площадь 19,5 кв. метров, второй — 85 кв. метров.