В Краснодаре за неделю снесли 9 зданий
В Краснодаре в конце августа вступило в силу решение суда о сносе ряда объектов капитального строительства
Как писали Юга.ру, несколько дней назад в поселке Индустриальном под Краснодаром начали сносить незаконно построенный дом. А 24 августа на аппаратном совещании в мэрии Краснодара обсудили работы по демонтажу других незаконно построенных зданий.
«За минувшую неделю в рамках исполнения решения судов о сносе объектов капитального строительства демонтировано девять объектов», — рассказал начальник управления муниципального контроля Дмитрий Водолацкий.
Как добавили в пресс-службе мэрии, здание площадью 15 кв. метров снесли на пересечении Горького и Коммунаров. Еще два объекта демонтировали на улице Жуковского, 41. Один имел площадь 19,5 кв. метров, второй — 85 кв. метров.
Еще один объект убрали с улицы Фадеева, 124/1. Он находился в стадии строительства, имел 2 этажа, площадь 230,8 кв. метров и также был возведен самовольно. По улице Уральской, 149 снесли двухэтажное нежилое здание площадью 360 кв. метров, по улице Трудовой Славы, 22 — административно-коммерческое здание площадью 33,1 кв. метров.
На улице Кубанской, 169 демонтировали самострой площадью 72 кв. метра, на Ростовском шоссе, 12/11 — объект капитального строительства, который имел 203 кв. метра. Самый большой объект снесли на Переяславской, 11 — он располагался на 195,8 кв. метрах.
Кроме того, за это время убрали пять павильонов и забор по трем адресам: на Сормовской, 110 (три ларька), на Зиповской, 14 (два павильона) и Дежнева, 33 (забор).
Читайте также
«Пятёрочка» проводит благотворительный онлайн-марафон «Турбостарты»