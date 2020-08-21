Под Краснодаром сносят многоквартирный самострой
Утром 21 августа в поселке Индустриальном под Краснодаром начали сносить незаконно построенный дом
В 2014 году департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на возведение многоквартирного трехэтажного дома на площади 407,4 кв. метров на улице Степной, 11. Застройщик начал возводить трехсекционный дом на площади 891 кв. метров, а вместе с ним еще один объект — многоквартирный дом на территории 370 кв. метров. В 2016 году мэрия выявила незаконную стройку и подала в суд.
«Мало того, что срок действия разрешения на строительство давно истек, он [застройщик — Юга.ру] начал строить дом более чем в два раза большей площади, чем было указано в разрешении», — отметил начальник управления муниципального контроля Дмитрий Водолацкий.
Прикубанский районный суд запретил строить новые дома на участке и наложил арест на участок и объект строительства. Судебные разбирательства длились несколько лет, потому что ответчик подавал апелляции. Но в итоге суд удовлетворил требование и обязал снести два недостроенных многоквартирных дома.
21 августа 2020 года судебные приставы начали снос, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Как писали Юга.ру, в этот же день стало известно о сное еще одного незаконного строения. В Анапе демонтировали базу отдыха, которая находилась на особо охраняемой природной территории.
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