Под Краснодаром сносят многоквартирный самострой

В 2014 году департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на возведение многоквартирного трехэтажного дома на площади 407,4 кв. метров на улице Степной, 11. Застройщик начал возводить трехсекционный дом на площади 891 кв. метров, а вместе с ним еще один объект — многоквартирный дом на территории 370 кв. метров. В 2016 году мэрия выявила незаконную стройку и подала в суд.

«Мало того, что срок действия разрешения на строительство давно истек, он [застройщик — Юга.ру] начал строить дом более чем в два раза большей площади, чем было указано в разрешении», — отметил начальник управления муниципального контроля Дмитрий Водолацкий.