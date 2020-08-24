Глава Адыгеи предложил вместо обязательной маркировки молочной продукции альтернативный контроль за ее качеством

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в августе направил в правительство РФ обращение с просьбой исключить молочную продукцию из перечня, подлежащего обязательной маркировке

При этом для контроля за качеством молочной продукции Кумпилов предложил расширить необходимыми сервисами функционал системы «Меркурий». Об этом 24 августа сообщили в минсельхозе Адыгеи на совещании с представителями молочной отрасли региона.

В ведомстве отметили, что с 20 января 2021 года распоряжением Правительства РФ от 28.04.2018 № 792-р для готовой молочной продукции предусмотрена обязательная маркировка средствами идентификации. Отдельные виды продукции, по которым будет вводиться обязательная маркировка, определяются правительством. Предприятия молочной отрасли Кубани и Адыгеи считают преждевременным введение такой меры. В связи с этим Ассоциация предприятий молочной промышленности «Кубаньмолоко» обратилась к главе Адыгеи и другим руководителям регионов с просьбой поддержать их позицию.

Молокопереработчики Адыгеи 24 августа на совещании в минсельхозе заявили, что введение цифровой маркировки повлечет дополнительную финансовую нагрузку для приобретения цифровых кодов, необходимого оборудования, переустройства производственных линий, обучения и расширения штата сотрудников. «Для ведущих предприятий молочной отрасли Адыгеи расходы на приобретение оборудования и программного обеспечения составят до 6 млн рублей на одну линию, а расходы на маркировку (из расчета стоимости кода маркировки) — до 1 млн рублей в год. Что касается субъектов малого и среднего предпринимательства, которые работают в молочной отрасли, то финансовое состояние многих из них не позволит обеспечить внедрение предлагаемого продукта, что приведет к прекращению их деятельности», — резюмировали в минсельхозе Адыгеи.