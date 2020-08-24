В Сочи турист утонул в море
В Черном море в акватории Сочи 23 августа обнаружили труп молодого человека, организована доследственная проверка
Трагедия произошла 23 августа на одном из пляжей Имеретинской низменности Адлерского района. Тело мужчины заметили в морской воде отдыхающие.
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«В территориальном следственном отделе по факту гибели 29-летнего приезжего организована доследственная проверка», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.
Представитель пресс-службы уточнила, что назначена судебно-медицинская экспертиза. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее Юга.ру рассказывали о подобном инциденте, произошедшем в Сочи. 21 августа в русле реки Западный Дагомыс нашли труп мужчины.
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