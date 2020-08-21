В Сочи в реке нашли труп мужчины
Жители поселка Дагомыс 21 августа нашли в реке труп молодого человека
В паблике «ЧП Сочи» появилась информация, что рано утром 21 августа в русле реки Западный Дагомыс жители поселка обнаружили труп молодого человека. Погибшему было на вид около 20 лет.
Очевидцы вызвали на место происшествия бригаду скорой помощи и спасателей, которые вытащили тело из воды.
В настоящее время по факту гибели мужчины следственный отдел Сочи проводит доследственную проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность погибшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. После проверки будет принято процессуальное решение, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
Напомним, 10 августа пассажиры ж/д вокзала в Адлере утром 10 августа обнаружили тело мужчины, а 19 августа в Краснодаре пес нашел на дереве труп молодого человека.
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