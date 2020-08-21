В Сочи в реке нашли труп мужчины

В паблике «ЧП Сочи» появилась информация, что рано утром 21 августа в русле реки Западный Дагомыс жители поселка обнаружили труп молодого человека. Погибшему было на вид около 20 лет.

Очевидцы вызвали на место происшествия бригаду скорой помощи и спасателей, которые вытащили тело из воды.