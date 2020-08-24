Молодежь Адыгеи на вершине горы Оштен развернула 15-метровый флаг России

«Поход мы начали рано утром, чтобы уложиться в световой день. К полудню уже были на вершине горы, где развернули флаги. Каждый на память об участии в акции также сделал фото», — рассказали 23 августа порталу Юга.ру организаторы акции.

Однодневный поход под флагами Российском Федерации и Адыгеи с восхождением прошел по маршруту поселок Гузерипль — Партизанская поляна — перевал Гузерипльский — гора Оштен (2804 метра над уровнем моря) и обратно.

В инициативную группу, которая состояла из десяти человек, вошли жители разных муниципалитетов республики. В походе к участию в патриотической акции присоединились и гости региона, которые в это время совершали восхождение на гору Оштен. В итоге около 30 человек на вершине горы развернули 15-метрое полотно флага РФ.

«На мой взгляд, это и есть истинный патриотизм, отношение народа к главному символу своей страны», — поддержал инициативу активистов глава Адыгеи Мурат Кумпилов и опубликовал в инстаграме видео акции.

Напомним, сам руководитель Адыгеи в августе в честь Дня физкультурника также совершил восхождение на Оштен. Там он сделал заявление об отмене в этом году межрегионального слета талантливой молодежи «Фишт» из-за пандемии коронавируса.