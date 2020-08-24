Молодежь Адыгеи на вершине горы Оштен развернула 15-метровый флаг России
Инициативная группа молодежи и представители органов власти Адыгеи в честь Дня российского флага 22 августа совершили высокогорный поход на гору Оштен
Однодневный поход под флагами Российском Федерации и Адыгеи с восхождением прошел по маршруту поселок Гузерипль — Партизанская поляна — перевал Гузерипльский — гора Оштен (2804 метра над уровнем моря) и обратно.
«Поход мы начали рано утром, чтобы уложиться в световой день. К полудню уже были на вершине горы, где развернули флаги. Каждый на память об участии в акции также сделал фото», — рассказали 23 августа порталу Юга.ру организаторы акции.
Смотрите фоторепортаж:
В инициативную группу, которая состояла из десяти человек, вошли жители разных муниципалитетов республики. В походе к участию в патриотической акции присоединились и гости региона, которые в это время совершали восхождение на гору Оштен. В итоге около 30 человек на вершине горы развернули 15-метрое полотно флага РФ.
«На мой взгляд, это и есть истинный патриотизм, отношение народа к главному символу своей страны», — поддержал инициативу активистов глава Адыгеи Мурат Кумпилов и опубликовал в инстаграме видео акции.
Напомним, сам руководитель Адыгеи в августе в честь Дня физкультурника также совершил восхождение на Оштен. Там он сделал заявление об отмене в этом году межрегионального слета талантливой молодежи «Фишт» из-за пандемии коронавируса.
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День Государственного флага Российской Федерации! ������������ Российский триколор наравне с гербом и гимном является одним из главных государственных символов нашей страны. Российский флаг поднимают на государственных, официальных и торжественных церемониях, в армейских частях и на флоте. Над зданиями органов исполнительной, законодательной и судебной власти страны, субъектов федерации неизменно развивается триколор. Но прежде всего статус флага - это отношение к нему наших граждан, для которых он является началом начал патриотизма, гордости за свою страну и её многонациональный народ! В День Победы многие окна жителей нашей республики были украшены государственным флагом. На мой взгляд, это и есть истинный патриотизм, отношение народа к главному символу своей страны. Сродни тому стала акция и наших активистов. В предверии праздника они совершили восхождение на гору Оштен и развернули на её вершине пятнадцатиметровое полотнище российского триколора! Достойная высота! Спасибо вам за вашу инициативу, ваш патриотизм! Поздравляю всех жителей Адыгеи с праздником! Новых высот и побед флагу Российской Федерации! ������������
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