Молодежь Адыгеи на вершине горы Оштен развернула 15-метровый флаг России

День Государственного флага Российской Федерации! ������������ Российский триколор наравне с гербом и гимном является одним из главных государственных символов нашей страны. Российский флаг поднимают на государственных, официальных и торжественных церемониях, в армейских частях и на флоте. Над зданиями органов исполнительной, законодательной и судебной власти страны, субъектов федерации неизменно развивается триколор. Но прежде всего статус флага - это отношение к нему наших граждан, для которых он является началом начал патриотизма, гордости за свою страну и её многонациональный народ! В День Победы многие окна жителей нашей республики были украшены государственным флагом. На мой взгляд, это и есть истинный патриотизм, отношение народа к главному символу своей страны. Сродни тому стала акция и наших активистов. В предверии праздника они совершили восхождение на гору Оштен и развернули на её вершине пятнадцатиметровое полотнище российского триколора! Достойная высота! Спасибо вам за вашу инициативу, ваш патриотизм! Поздравляю всех жителей Адыгеи с праздником! Новых высот и побед флагу Российской Федерации! ������������