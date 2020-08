Высокогорный слет молодежи в Адыгее перенесли на год

View this post on Instagram

В честь Дня физкультурника покорил гору Оштен (2804 м), откуда открывается красивейший вид на долины и вершины Северо-Западного Кавказа ������ ⠀ Хочу обратиться к нашей молодёжи! На заднем фоне видна гора Фишт. У её подножия мы три года подряд проводили Слёт талантливой молодёжи. Но по понятным причинам в этом году нам придётся его отложить. Ребята, не расстраивайтесь! Копите знания, идеи и силы! ������ В следующем году лучшие из вас обязательно побывают здесь! Встретимся все вместе! ⠀ #Адыгея #СеверныйКавказ #Фишт