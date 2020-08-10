Высокогорный слет молодежи в Адыгее перенесли на год

В Адыгее в этом году не станут проводить межрегиональный слет талантливой молодежи «Фишт» из-за пандемии коронавируса. Об этом 8 августа сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Свое заявление руководитель региона сделан на вершине Оштена (2804 метров), совершив восхождение в честь Дня физкультурника.

«Хочу обратиться к нашей молодежи. На заднем фоне видна гора Фишт. У ее подножия мы три года подряд проводили слет талантливой молодежи. Но по понятным причинам в этом году нам придется его отложить. Ребята, не расстраивайтесь. Копите знания, идеи и силы. В следующем году лучшие из вас обязательно побывают здесь», — обратился к молодежи Кумпилов в своем инстаграме.

Впервые слет талантливой молодежи «Фишт» состоялся в 2017 году. В нем приняли участие более 180 человек. В 2018 году в походу присоединилось уже более 250 человек из всех городов и районов республики. В 2019 году слет получил статус межрегионального мероприятия.